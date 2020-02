Alberto Fernández almorzará mañana en Casa Rosada con la cúpula de la CGT

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente Alberto Fernández almorzará mañana en la Casa Rosada con dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) encabezados por uno de sus cosecretarios generales, Héctor Daer, informaron hoy a Télam fuentes gubernamentales.



La renegociación de la deuda externa y la situación gremial y el desarrollo del proceso de paritarias son los temas destacados que serán abordados en el encuentro con la cúpula cegetista, según fuentes de Casa de Gobierno.



El Presidente había adelantado que esta semana iba a comenzar "una serie de reuniones con sindicalistas" para hablar sobre las paritarias.



Al referirse a los gremios, Fernández los calificó como "muy importantes" y dijo que su intención era que "sean parte de este tiempo, no solo que se sienten a las mesas paritarias".



"Antes de que empiece me he ordenado la agenda para hablar con todos ellos", dijo el mandatario el lunes pasado, cuando además puso reparos a las cláusulas gatillo, al considerarlas "un modo implícito de indexación".



En ese marco, Fernández recibió hoy al titular del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, para tratar algunas de las cuestiones que abordará mañana con miembros de la cúpula del sindicalismo peronista.