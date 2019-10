Alberto Fernández aseguró que empezará a cambiar el país "desde el primer día" pero "despacio"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró hoy que en caso de ganar las elecciones del domingo próximo empezará a "cambiar" la situación del país "desde el primer día", aunque advirtió que lo hará "despacio" por las "malas condiciones económicas".



"Los argentinos tenemos una paciencia enorme", analizó Fernández, en referencia a que "cuando uno ve lo que pasa en nuestras cercanías, como Chile y Ecuador, tiene que reconocerlo".



En esa línea, destacó a la "dirigencia" que "ha sabido contener lo que el gobierno nacional no supo hacer", al apuntar que "si la situación no se agudizó más es por todo lo que hicieron los gobernadores para contener, como todo lo que hicieron en el Gran Buenos Aires los intendentes".



En declaraciones al canal TN, el postulante del peronismo dijo que "entiende" que los argentinos "tienen la necesidad de que esto cambie", tras lo cual enfatizó: "Yo también tengo esa misma necesidad".



Al respecto, aseguró que empezará a "cambiar desde el primer día", pero aclaró: "Vamos a ir despacio, paso a paso, porque la situación no es fácil. Nos dejan un país en muy malas condiciones económicas", subrayó.



"En este tiempo, de las PASO hasta aquí, el Presidente se fue de caravana por el país, descuidó la economía y vimos caer reservas de un modo pasmoso", dijo sobre la campaña del "Sí se puede" del mandatario Mauricio Macri, y añadió: "Terminamos septiembre con 6 puntos de inflación; el escenario es muy complejo y difícil".



Por último, Fernández cuestionó al Gobierno por "hablar por su cuenta con el FMI" y "no contar qué es lo que habla y lo que decide", por lo que apostó a "tener otro tipo de diálogo con el Gobierno y el Fondo después del domingo 27".