Alberto Fernández: "Con el Papa tenemos la obsesión de terminar con la disputa entre los argentinos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que con el papa Francisco comparte "una suerte de obsesión, que es terminar con la disputa entre los argentinos", y sostuvo que los dos están de acuerdo con que "la Argentina tiene que terminar sus tiempos de disputa".



"Los argentinos tenemos que respetarnos y terminar con la locura de no hacerlo. Es un país en el que hace mucho tiempo todo es blanco o negro, y donde el de la vereda de enfrente no merece respeto, pero no hay ndie en la vereda de enfrente, sino simplemente alguien que piensa distinto", aseveró el mandatario en la rueda de prensa que ofrecía en Roma tras su encuentro a solas con el papa Francisco.