Alberto Fernández, Cristina y Máximo Kirchner empezaron a definir el equipo del próximo gobierno

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente electo y su compañera de fórmula, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, se reunieron hoy en esta capital para definir el gabinete y las autoridades legislativas de la administración que asumirá sus funciones el 10 de diciembre próximo.



Fernández y la vicepresidenta electa se dieron cita en el departamento que la ex mandataria tiene en el barrio porteño de Recoleta, en Uruguay y Juncal, con el objetivo de delinear el armado del próximo gobierno, confirmaron a Télam fuentes del Frente de Todos.



De esa reunión participó también el diputado nacional Máximo Kirchner -hijo de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner y referente de la agrupación La Cámpora-, sobre quien se auspicia un rol protagónico en la bancada del peronismo.



Al salir del encuentro, Fernández consignó que la conformación de su gabinete está "básicamente" definida, aunque no brindó nombres.



"Hacía dos semanas que no la veía a Cristina, la vi muy bien", declaró Fernández ante los medios, y completó: "Aprovechamos para charlar de todo, cuestiones personales y viendo cómo está el país".



La reunión, que sorprendió por tratarse de un día feriado, tuvo lugar después del regreso de Fernández de Kirchner de Cuba, donde estuvo dos semanas para visitar a su hija Florencia, quien se encuentra bajo un tratamiento de salud.



En el intercambio entre el mandatario y la vicepresidenta electa no sólo se abordaron los nombres para el próximo gabinete, que ya tienen "casi cerrado" -según indicaron a esta agencia fuentes del "albertismo"-, sino que además se delineó el esquema para los bloques legislativos del Frente de Todos.



Así, a la presidencia de Sergio Massa de la Cámara de Diputados podría sumarse la titularidad de Máximo Kirchner del interbloque que el peronismo conformaría en ese cuerpo parlamentario.



La posibilidad de que el hijo de la ex presidenta sea designado jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria cobró peso desde que comenzó a especularse con una eventual convocatoria a Agustín Rossi, actual titular de esa bancada, para el Ministerio de Defensa, cargo que ocupó durante los años 2013 y 2015, en el segundo mandato de Fernández de Kirchner.



Para el Senado, en tanto, las negociaciones serían más complejas porque todavía no está definido que las distintas expresiones del peronismo confluyan en un interbloque, un escenario que torna dificultosa la elección por anticipado de una figura para la conducción.



Sin embargo, de acuerdo con voceros, uno de los avances en este esquema sería la unción de la senadora Anabel Fernández Sagasti, ex candidata a gobernadora de Mendoza, como presidenta del bloque del FpV. Fernández Sagasti, exponente de La Cámpora, contaría con el respaldo de la ex jefa de Estado.



Otros dirigentes que estarían cerca de ser confirmados en el futuro gabinete serían Daniel Arroyo, para la cartera de Desarrollo Social, y Santiago Cafiero, para la Jefatura de Gabinete.



El encuentro en el departamento de Fernández de Kirchner fue negado durante gran parte de la tarde por voceros del Frente de Todos, quienes esbozaron el argumento de que el presidente electo se encontraba de descanso en una localidad del conurbano bonaerense ubicada a 20 kilómetros de esta capital. Además, el propio equipo de comunicación del mandatario electo insinuó no haber estado al tanto de la cita.



Fuentes del "albertismo" indicaron a Télam que la fórmula presidencial electa no necesitaba reunirse para consensuar los nombres del gabinete debido a que el equipo ministerial está, según apuntaron, "casi cerrado".



Por la noche, además, el primer mandatario electo tenía prevista una reunión en su departamento de Puerto Madero con el ex embajador en el Vaticano Eduardo Valdés, amigo de Fernández y uno de los principales armadores del Frente de Todos en el distrito porteño.