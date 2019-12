Alberto Fernández: "Desde la Nación vamos a ayudar a Omar Perotti todo lo que podamos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, "va a poner todo" para que la provincia "esté mejor" y afirmó que "desde la Nación vamos a ayudarlo todo lo que podamos, porque eso es ayudar a los santafesinos".



Al participar de la asunción de Perotti y de la vicegobernadora Alejandra Rodenas, en el recinto de la Cámara de Diputados de la provincia, el jefe de Estado celebró que se estén dando transiciones "no traumáticas", y elogió al saliente mandatario, el socialista Miguel Lifschitz.



El Presidente se manifestó "feliz de protagonizar otro día de la democracia" y señaló que "los argentinos nos vamos acostumbrando poco a poco a alternar en la democracia, y así como alternamos en la Nación, hoy alternan en Santa Fe".



En ese sentido, dijo que "un gobernador socialista a quien quiero y respeto mucho como Miguel Lifschitz entrega el mando a un querido y entrañable amigo, como Omar Perotti".



El peronismo vuelve al poder en Santa Fe -donde no hay reelección consecutiva de gobernador- después de 12 años consecutivos de administraciones socialistas en las figuras de Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Lifschitz.



Desde 1983 a 2007 los gobernadores peronistas fueron José María Vernet, Víctor Reviglio, Carlos Reutemann (dos mandatos) y Jorge Obeid (dos mandatos).



"Nosotros tenemos que acostumbrarnos a esto, porque así es la democracia, vivirlo de un modo no traumático. Estoy seguro de que el gobernador que hoy deja su cargo, a quien conozco hace muchos años, ha puesto todo su empeño e hizo todo su esfuerzo por hacer las cosas del mejor modo, y estoy seguro que con el mismo empeño, con la misma vocación, con la misma dedicación, con su honestidad, Omar va a poner todo para que Santa Fe esté mejor", añadió.



Además, al dirigirse a los integrantes de la Asamblea Legislativa y otras autoridades, Fernández dijo que "tienen que saber que desde la Nación vamos a ayudarlo a Omar todo lo que podamos, porque eso es ayudar a los santafesinos".



"Esto es algo que debemos entender todos: la Argentina no es un lugar donde hay una ciudad capital, un lugar central, y una periferia. Es un país donde todos tenemos que integrarnos", propuso.



Y en esa línea consideró que "Santa Fe, obviamente, es una provincia muy rica, con un enorme potencial agrícola, ganadero, industrial, pero que es parte de la Argentina integrada".



"Lo hemos hablado con Omar, para buscar mecanismos de desarrollo para que el país se integre mejor, y hemos hablado de que la hidrovía sea gobernada por las provincias que la tienen. Vamos a trabajar para que Santa Fe ayude a otras provincias a desarrollarse más, porque lo están necesitando", concluyó el jefe de Estado.