Alberto Fernández: "Devemos trabalhar rapidamente para voltar a nos unir regionalmente"

POR AGENCIA TÉLAM 23 de octubre de 2019

O candidato presidencial do Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmou hoje que "devemos trabalhar rapidamente para voltar a nos unir regionalmente", disse que o presidente Mauricio Macri "destruiu a Unasul" e que "devemos voltar a colocá-la em andamento".







"Um dos grandes problemas é que a América Latina tem muitos blocos regionais que não funcionam. Temos que trabalhar para voltar a colocar em andamento rapidamente e respeitá-los independentemente do que cada povo votar", disse Fernández em entrevista radial.







Sobre a situação no Chile, considerou que "as pessoas reagem porque é o país mais desigual da América Latina, há muitas décadas existe uma enorme desigualdade social, que é como estar sentado em um balde de gasolina e a faísca foi o aumento do metrô".







Nesse marco, Fernández disse que perguntaria ao presidente chileno Sebastian Piñera "como é que ele tem 1800 pessoas detidas em três dias e 15 mortos. Se isso tivesse acontecido hoje na Venezuela seria, com razão, um escândalo na Argentina, mas aqui o macrismo o minimiza. Isso é terrível", considerou.