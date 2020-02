Alberto Fernández é presidente eleito em primeiro turno, com quase 8 pontos acima de Macri

POR AGENCIA TÉLAM 28 de octubre de 2019

O candidato do Frente de Todos, Alberto Fernández, ficou consagrado presidente eleito em primeiro turno, chegando a 48,10 por cento dos votos, superando assim o piso estabelecido pela Constituição Nacional para una definição sem segundo turno, e conseguindo uma vantagem de quase 8 pontos, em comparação com o presidente Mauricio Macri, que competia pela reeleição.







Assim surge dos resultados finais da apuração provisória que, quando levantadas 97,13 por cento das mesas eleitorais, chegou a 48,10 por cento para a fórmula integrada por Alberto Fernández e a ex -mandatária Cristina Fernández de Kirchner, e 40,37 por cento para Mauricio Macri e Miguel Ángel Pichetto, de Juntos por el Cambio.







No que refere ao Congresso, os resultados dos comícios celebrados ontem deixam um cenário no qual o Frente de Todos, que se transformará em governista a partir do dia 10 de dezembro próximo, com a mudança de mandato, precisará de acordos com outras forças políticas para atingir o quórum e a maioria simples para as votações parlamentares.







Isto é assim porque ficaria com uma banca conformada por 114 deputados próprios, que poderia chegar a 123, junto com aliados, ficando em igualdade de condições com Cambiemos, que, segundo os resultados da apuração provisória, teria 119 cadeiras.







No entanto, no que refere ao Senado, o peronismo tem garantido quórum próprio, embora ainda faltaria ver quais as condições dos legisladores que hoje se identificam como kirchneristas e os que são peronistas ortodoxos.