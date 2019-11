Alberto Fernández encabezará el segundo encuentro del "Grupo de Puebla", en Buenos Aires

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente electo de la Argentina, Alberto Fernández, encabezará como anfitrión el II encuentro del "Grupo de Puebla", que se desarrollará del 8 al 10 de noviembre en Buenos Aires, bajo el lema "El cambio es el progresismo", según se anunció hoy.



"El propósito de la reunión en Buenos Aires es el de seguir construyendo, entre todos, una agenda progresista que nos identifique y reúna", dijo Ernesto Samper Pizano, ex presidente de Colombia y ex secretario de la UNASUR, durante una entrevista que el propio Grupo de Puebla difundió a través de sus redes sociales.



La primera reunión de este nuevo foro internacional tuvo lugar del 12 a 14 de julio de este año en la ciudad mexicana que le da su nombre: Puebla.



Treinta líderes de 12 países coincidieron en unir fuerzas y propuestas para consolidar este nuevo eje para "producir consensos regionales y articular políticamente al progresismo".



Buenos Aires será sede del segundo encuentro de esta corriente de pensamiento.



Entre quienes ya confirmaron su presencia en esta segunda cumbre, figuran Dilma Rousseff (Brasil), José Mujica (Uruguay), Fernando Lugo (Paraguay), Ernesto Samper (Colombia), Álvaro García Linera (vicepresidente de Bolivia), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y Daniel Martínez (candidato del Frente Amplio que competirá en el balotaje en Uruguay).



El Grupo de Puebla busca sumar al actual gobierno mexicano, pero como su presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de no abandonar su país por viajes al extranjero, a Buenos Aires llegará Yeidckol Polevnsky, la presidente de MoReNa, el partido en el gobierno.



México fue el primer destino de Alberto Fernández como presidente electo, y con su encuentro de hoy con López Obrador busca abrir nuevos acuerdos comerciales con ese país.