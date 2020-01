Alberto Fernández inició su gira europea en Roma, donde mañana se reunirá con el papa Francisco

El presidente Alberto Fernández destacó hoy en Roma al papa Francisco como "un lider moral" y adelantó que en la reunión que mantendrá mañana con el pontífice en el Vaticano posiblemente dialoguen sobre su plan de lucha contra el hambre porque, señaló, "pensar que en la Argentina del siglo XXI hay gente pasando hambre es un tema que nos duele a todos".



"Ese es un tema que seguro le preocupa al santo padre, y nos preocupa a todos los argentinos", remarcó Fernández en diálogo con la prensa en la capital italiana, adonde llegó pasado el mediodía para iniciar la gira europea que, tras su encuentro con Francisco, lo llevará a reunirse con los mandatarios de Italia, Alemania, España y Francia.



Fernández arribó a la capital italiana a bordo de un vuelo de Aerolíneas Argentinas acompañado por la primera dama Fabiola Yañez, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, el canciller Felipe Solá, el secretario de Culto Guillermo Oliveri, el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Béliz y el de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi.



"El papa Francisco significa mucho para mí, es un líder moral, el líder de la iglesia católica a la que pertenezco y también significa para mi un reencuentro con la Iglesia, a la cual pertenezco, se lo he dicho muchas veces", planteó al llegar a la residencia de la embajada ante la Santa Sede, donde se hospedará hasta el domingo.



Tras aterrizar en el aeropuerto de Fiumicino, el presidente se reunió durante más de media hora con el estadounidense David Beasley, director general del Programa Mundial de Alimentos (PAM), la oficina de las Naciones Unidas con sede en Roma encargada de la distribución de alimentos para apoyar proyectos de desarrollo, refugiados de larga duración y personas desplazadas, tras lo cual abogó por Twitter a "terminar con esta situación que sufren millones en el mundo es un imperativo moral y debe ser prioritario para todos".



Mañana, Fernández tendrá una reunión privada con el papa Francisco desde las 10.30 locales (6.30 de Argentina) en el Vaticano, a donde el mandatario ingresará por el denominado Arco de las Campanas, en el costado derecho de la Basílica de San Pedro.



La reunión comenzará con un saludo entre ambos en la denominada Sala del Tronetto, en el segundo piso del Palacio Apostólico del Vaticano, y luego el mandatario y el pontífice quedarán a solas en la Biblioteca Privada contigua.



Tras el encuentro, el resto de la comitiva saludará al pontífice en la Biblioteca del Palacio Apostólico y luego habrá un intercambio de regalos entre el presidente y el Papa.



Al llegar hoy a Roma, Fernández confirmó además que el gobierno ya envió el pliego para designar a la diplomática María Fernanda Silva como embajadora ante la Santa Sede.



El canciller Felipe Solá, por su parte, destacó que Silva "se emocionó mucho y se puso a llorar" cuando le informó de su postulación.



El de mañana será el primer encuentro entre el Papa y el presidente, desde que Fernández asumió el cargo el 10 de diciembre, ya que la última visita al pontífice fue en agosto de 2018, en la residencia papal de Casa Santa Marta, cuando Alberto Fernández aún no era candidato.



Antes de entrevistarse con Jorge Begoglio, el mandatario tiene previsto pasar por la plaza San Pedro para contemplar una escultura de bronce que el Papa emplazó en septiembre en homenaje a migrantes y refugiados.



Tras el encuentro con Francisco, el Presidente tendrá una reunión con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, en el primer piso del Palacio Apostólico. Luego de las reuniones en el Vaticano, visitará al primer ministro italiano Giuseppe Conte a las 16 de Roma (12 hora argentina) y, una hora más tarde, hará lo propio con el presidente de Italia, Sergio Mattarella.



Mattarella, jurista italiano de 78 años y en su cargo desde 2015, es hermano del fiscal Piersanti Mattarella, asesinado por un sicario la mafia siciliana en 1980 y convertido en un símbolo europeo de la lucha contra el crimen organizado.



Conte, abogado y profesor de derecho de 55 años, está a cargo del gobierno italiano desde junio de 2018, con la particularidad de que hasta agosto de 2019 lo hizo a la cabeza de una coalición entre la Liga de Matteo Salvini y el Movimento Cinco Estrellas, y días después quedó ratificado para el denominado "Conte bis", sostenido esta vez por el Cinco Estrellas y el Partido Democrático.



Durante su estadía en Roma, prevista hasta la mañana del domingo, Fernández se hospedará junto a Yañez en la residencia de la embajada argentina ante la Santa Sede, en el tercer piso de Via della Conciliazione 22, a unos 300 metros del Vaticano.