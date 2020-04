Alberto Fernández: "Los chicos y los adultos mayores seguirán en cuarentena"

"Estoy enojado, preocupado, molesto con lo que pasó ayer con los bancos", así arrancó el presidente Alberto Fernández su diálogo con Marcelo Bonelli, para su programa Sábado Tempranísimo. Y a la hora de repartir responsabilidades, el mandatario aseguró que "hubo un conjunto de errores".

En ese sentido, también repartió cierta responsabilidad a la gente, "porque saben que existe un cronograma de pagos". Luego para morigerar sus dichos y ante el reclamo de Bonelli sobre que la gente salió a cobrar "porque necesita la plata", Alberto Fernández dijo: "Todo se difudió vía gráfica y los diarios se están vendiendo muy poco, no tuvimos en cuenta la radio y la tele".

En diálogo con radio Mitre, el Presidente aseguró que "de a poco hay que ir pensando en volver a la vida normal", aunque en ese sentido advirtió que "salir de la cuarentena tiene que ser algo muy cuidado, se va a abrir muy paulatinamente".

"Salir de la cuarentena tiene que ser algo muy cuidado"

Ante la consulta sector por sector, de cómo se implementará ese regreso a la rutina, Alberto Fernández indicó que se irá estudiando sector por sector. Sobre los adultos mayores y los chicos, indicó que "seguirán en cuarentena". "Seguramente los chicos van a seguir sin ir al colegio", subrayó.

"Nos está yendo muy bien con la cuarentena, no nos podemos relajar", dijo. Y en ese sentido, advirtió que todo está en estudio todavía porque según "los infectólogos nos dicen que el momento más difícil va a ser a mediados de Mayo". "Esto es un paso a paso", comentó casi risueño al remarcar la condición "racinguista" del periodista Marcelo Bonelli.

Al ser consultado sobre la actitud de la Corte que rebajó su sueldo en un 25% para donarlo al Hospital Muñíz, el Presidente comentó que "cada uno tiene el derecho de donar su sueldo, y más si piensan que pueden hacerlo. Yo tengo funcionarios que viven de sus sueldos, no tienen resto, no tienen bienes. Son funcionarios que están siempre que los llamo, sé que no están robando la plata".

"Yo tengo funcionarios que viven de sus sueldos, no tienen resto, no tienen bienes y están siempre que los llamo", subrayó Alberto Fernández.

"Me parece un acto muy demagógico" bajarse los sueldos, dijo Alberto Fernández, quien luego advirtió que no quería quedar enredado en esa cuestión.