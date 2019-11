Alberto Fernández: "Se está dando un traspaso con tranquilidad y hay que mantenerlo"

El presidente electo Alberto Fernádez afirmó hoy que el país atraviesa "una situación de privilegio" en comparación a otros de la región ya que "se está dando un traspaso (de mando) con tranquilidad", y aseguró que eso "hay que mantenerlo".



A 23 días de su jura para reemplazar a Mauricio Macri, el futuro presidente destacó la defensa de la institucionalidad democrática "por sobre todas las cosas" y negó tener un "doble estándar" al evaluar las crisis que atraviesan Chile y Bolivia.



"Tenemos una situación de privilegio, se está dando un traspaso con tranquilidad y hay que mantenerlo. No tengo la impresión de que ese riesgo lo corramos en Argentina", afirmó Fernández en diálogo con Radio 10.



El pasado 28 de octubre, al día siguiente de resultar electo, Fernández se reunió con Macri en la Casa de Gobierno para comenzar delinear el traspaso de mando, una escena que atípica en el conflicto permanente que atraviesa la mayoría de gobiernos de América del Sur en los últimos meses.



Consultado por el caso de Bolivia, Fernández afirmó que el autoproclamado gobierno de Jeanine Áñez ha "usurpado el poder, lisa y llanamente" y condenó "el descaro" de Luis Almagro, secretario general de la OEA, de "precipitar el informe sobre las elecciones" en ese país.



"A esta altura lo que tenemos que pedirle que el proceso electoral se haga rápido y sin proscripciones para recuperar la democracia", sostuvo Fernández.



Y agregó: "No hay doble estándar, la defensa de la institucionalizad está por sobre todas las cosas. Cuando sucedió en Chile lo llamé a (Enrique) Piñera y me puse a su disposición".



Respecto de la situación de la Argentina y sobre sus diálogos con el presidente Macri, marcó que "también hay una gran ficción en el traspaso" ya que "es contarte lo que quedó después de cuatro años" y que "nunca es cierto que las medidas (que adopta el gobierno) las consultan conmigo".



Sin embargo, valoró el diálogo y el clima de cordialidad en el que transitan los días hasta el 10 de diciembre y apuntó que Santiago Cafiero, asesor y probable jefe de Gabinete de su gobierno, ha mantenido diálogos con ministros de Macri para coordinar el traspaso.



"El otro día lo hablaba con Macri, en el contexto que vive el continente tenemos la suerte de que todo transcurre en un clima de cordialidad, de paz, de no enfrentamiento y debemos garantizar que eso siga igual", había dicho Fernández en una entrevista con Página/12 publicada hoy.