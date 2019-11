Alberto Fernández, tras reunirse con Cristina Kirchner: el gabinete "básicamente está"

El presidente electo Alberto Fernández sostuvo hoy que la conformación de su gabinete está "básicamente" definida, después de reunirse con la vicepresidenta electa, la ex mandataria Cristina Fernández.



"Hacía dos semanas que no la veía a Cristina, la vi muy bien", declaró Fernández ante los medios al salir del departamento que la ex jefa de Estado tiene en el barrio porteño de Recoleta, en Uruguay y Juncal.



Al respecto, el presidente electo insistió: "Somos amigos, hacía dos semanas que no la veía y aprovechamos para charlar de todo, cuestiones personales y viendo cómo está el país".



La reunión entre ambos se produjo después de que Fernández de Kirchner regresara de Cuba, donde estuvo dos semanas para visitar a su hija Florencia, quien se encuentra bajo un tratamiento médico.



Del encuentro de hoy participó también el referente de La Cámpora Máximo Kirchner, integrante del bloque de diputados del Frente para la Victoria.



Consultado por la conformación del gabinete que asumirá el 10 de diciembre próximo, Fernández remarcó que "básicamente" está definido, aunque no dio nombres.