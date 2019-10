Alberto Fernández y Cristina Fernández celebrarán juntos el "Día de la Lealtad", en La Pampa

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, integrantes de la fórmula presidencial del Frente de Todos, volverán a mostrarse juntos el 17 de octubre en La Pampa, en el centro recreativo Laguna Don Tomás, donde a las 18 del jueves encabezarán la celebración del "Día de La Lealtad", una de las fechas más importantes dentro de la liturgia peronista, con un acto que, según fuentes del sector, "podría ser el cierre de campaña federal". Los candidatos a presidente y vicepresidenta del Frente de Todos compartirán el protagonismo del escenario con el gobernador de La Pampa, Carlos Verna, a quien le reconocen que tuvo un "rol central" para lograr la unidad del PJ cuando, según las fuentes, había que explicarle a algunos díscolos que "el límite era (Mauricio) Macri y no Cristina". "Ellos serán los únicos oradores del acto. El primero en tomar la palabra será Verna, quien dará la bienvenida y luego hablará Cristina Kirchner. Con su discurso, Alberto Fernández hará el cierre", detallaron a Télam fuentes de la organización. El parque de la laguna Don Tomás fue el lugar elegido para llevar adelante el acto, donde desde ayer personal del FdT nacional comenzó a trabajar en la estructura del escenario que, según los organizadores, "tendrá más de 8 metros de largo y será al aire libre, sin techo". "En La Pampa hace seis meses que no llueve, esperamos que el avance de este frente frío no traiga lluvia justo el jueves", dijo risueño a esta agencia el ministro de Gobierno y Justicia de La Pampa, Daniel Bensusán, y agregó que era "un orgullo que Alberto Fernández y Cristina Kirchner reconozcan al gobernador que ayudó a la concreción del FdT". El escenario principal estará de espaldas a la laguna, mirando hacia la pista de atletismo, y tendrá adjunto una carpa en la que harán la previa los gobernadores, funcionarios, candidatos nacionales y provinciales e intendentes que ya confirmaron su asistencia. "Habrá un escenario secundario, montado sobre la laguna y a la izquierda del principal, en el que a partir de las 14.30 habrá distintos espectáculos para entretener a la gente mientras espera el comienzo del acto", confió a Télam Bensusán. El funcionario además adelantó que "a la derecha del escenario principal habrá una tribuna para 500 personas, que alojará a los candidatos nacionales, provinciales, intendentes y referentes políticos salvo los gobernadores, porque estarán arriba del escenario con Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Verna". Ya confirmaron su presencia todos los gobernadores peronistas, -a excepción del cordobés Juan Schiaretti y el salteño Juan Manuel Urtubey (candidato a vicepresidente de Consenso Federal)-, además del candidato a diputado nacional Sergio Massa e intendentes de la provincia de Buenos Aires. La ex presidenta llegará a La Pampa el miércoles, mientras que Fernández lo hará el mismo jueves temprano, de acuerdo a uno de los cambios de agenda de último momento, ya que en un principio se esperaba que los dos llegaran el miércoles, dijeron fuentes del entorno del candidato a presidente. Antes de partir rumbo a la Laguna Don Tomas, Fernández compartirá un almuerzo de camaradería con los gobernadores. Según fuentes de la campaña del FdT, la comida se realizará en el hotel Mercure, ubicado sobre la avenida Santiago Marzo 25, entre rutas 5 y 35, en Santa Rosa. "En ese hotel se van a alojar todos los gobernadores y allí se va a realizar el almuerzo, esa es la única actividad que se va a realizar antes del acto", confiaron a Télam voceros del gobierno pampeano y fuentes del equipo de campaña de Fernández. Si bien hay un solo vuelo previsto para La Pampa, eso no parece preocupar a los organizadores, dado que aseguraron que "hay muchos que van a venir en auto, porque les queda a unos 500 kilómetros".