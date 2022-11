En la noche de este jueves, la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción al proyecto de ley de Alcohol Cero al volante a través de 193 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones. Con respecto a la decisión de los legisladores sanjuaninos, cinco (Walberto Allende, Fabiola Aubone, Graciela Caselles, Marcelo Orrego y Susana Laciar) de los seis dieron el visto bueno, mientras que el único que se opuso fue José Luis Gioja.

Sobre la votación, tanto en Juntos por el Cambio como en el Frente de Todos hubo diputados provenientes de provincias vitivinícolas que votaron en contra. En este sentido, el exgobernador sanjuanino fue la excepción al caso.

Como había adelantado DIARIO HUARPE, el también exsenador nacional había anticipado su voto y que, como propuesta alternativa, presentó “un proyecto distinto para que el máximo permitido sea de 0,1 o 0,2 gramos de alcohol en sangre”. “Hay que tener tolerancia, porque no existe el alcohol cero. Deben aumentarse las multas y penas para los infractores”, expresó Gioja.

Además, manifestó que “se debe hacer propaganda para no beber en exceso”. “Una copa de vino no le hace mal a nadie, mucho menos al que maneja. Como diputado de una provincia productora, era imposible votar esa ley. En otras oportunidades, traté este tema como senador y diputado y siempre lo defendí, pero en esta oportunidad no pudimos”, comentó.