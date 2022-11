La Cámara de Diputados de la Nación tratará este jueves el proyecto de ley de Alcohol Cero al Volante. La iniciativa, que trajo polémica en varios sectores de la provincia, contaría con el apoyo de la mayoría de los legisladores sanjuaninos de dicho recinto, principalmente del Frente de Todos. Por este motivo, DIARIO HUARPE se contactó con los dirigentes, quienes dieron su postura sobre el tema.

Fabiola Aubone (Frente de Todos): a favor

“Los trabajos de comisión fueron todos en el mismo orden, por la positiva”, destacó la exministra de Gobierno local. “Hubo muchos proyectos y se consensuó un dictamen para que solamente se modifique el artículo 48 de la Ley Nacional de Tránsito y Transporte, y se giró a las comisiones de Tránsito y de Seguridad Interior”, abundó.

También ratificó que “habrá consenso, porque lo hubo en las comisiones con este dictamen”. “No hubo ningún proyecto redactado tal cual lo manifestaba el dictamen, sino que se agregaron sanciones o incremento de penas”, dio a conocer.

Con respecto al artículo a modificar, evidenció que “establece que automovilistas particulares pueden manejar con un máximo de 0,5 gramos de alcohol en sangre y cero sustancias”. “Se busca que quede en cero cualquier tipo de consumo que sea nocivo para la reacción de los reflejos del conductor”, concluyó.

Graciela Caselles (Frente de Todos): a favor

“Terminaremos de escuchar las posturas, pero priorizamos el cuidado a la vida. No se puede conducir consumiendo alguna sustancia tóxica o en estado de ebriedad”, aclaró la representante bloquista. “Vamos a ir en sintonía con el reclamo social, como el de Madres del Dolor. Se produjeron muchos siniestros viales que hicieron costar varias vidas. Por este motivo, apostaremos a controles, campañas de concientización y educación”, hizo foco.

En continuidad con las propuestas, dijo: “Estamos por presentar algún proyecto con diputados sanjuaninos para que sean efectivas las penas. Hasta el momento, no son efectivas. Buscamos que se profundice el cumplimiento efectivo y pediremos la modificación del Código Penal”.

José Luis Gioja (Frente de Todos): en contra

“No lo voté en la Comisión de Transporte y presenté un proyecto distinto para que el máximo permitido sea de 0,1 o 0,2 gramos de alcohol en sangre. Hay que tener tolerancia, porque no existe el alcohol cero”, expresó el exgobernador.

Además, manifestó que “se debe hacer propaganda para no beber en exceso”. “Una copa de vino no le hace mal a nadie, mucho menos al que maneja. Como diputado de una provincia productora, era imposible votar esa ley. En otras oportunidades, traté este tema como senador y diputado y siempre lo defendí, pero en esta oportunidad no pudimos”, comentó.

Por otra parte, el referente del peronismo contó que con la diputada mendocina, Marisa Uceda, presentó otro proyecto. “Hicimos referencia a las franjas etarias y, teniendo en cuenta las edades, se medirá la tolerancia. El aparato que mide el alcohol en sangre no es preciso, en varias ocasiones”, declaró.

Por último, señaló que deben aumentarse “las multas y penas” para los infractores.

Por otra parte, fuentes cercanas a Walberto Allende aseguraron que el diputado nacional “no votará en contra”. Con respecto a los legisladores opositores de la Cámara baja nacional, Marcelo Orrego y Susana Laciar, DIARIO HUARPE intentó comunicarse durante toda la tarde, pero fue una tarea imposible.

El proyecto de ley

La iniciativa fue elaborada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), dependiente del Ministerio de Transporte, junto al Ministerio de Salud, la Sedronar y asociaciones de familiares de víctimas de tránsito. El mismo propone elevar a nivel nacional que ninguna persona pueda conducir un vehículo motorizado con una graduación de alcohol en sangre mayor a cero, tal como sucede actualmente en 12 provincias y en más de 40 ciudades del país.

Al respecto, el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, afirmó: “Con el apoyo de las y los diputados a la ley vamos a poder terminar con la especulación de cuánto se puede beber antes de conducir y sacar del volante a quienes ponen en riesgo su vida y la de los demás por agarrar un vehículo sin estar en condiciones de hacerlo”.