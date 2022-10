Cada día son más las mujeres que se animan a los trabajos que eran considerados de hombres, rompiendo así con los estereotipos impuestos. Este es el caso de Aldana, una joven de 27 años que entre medio de sus estudios y casi de casualidad eligió hacer de los trabajos de pintura en las casas. Ahora este trabajo es su fuente de ingreso. Primero sola y ahora junto a su hermana y su novio, por la gran demanda de trabajo, formaron un equipo de trabajo que se abre camino en el rubro.

Hace 6 años, Aldana Muñoz dejó su Caucete natal con rumbo a la provincia de Salta en búsqueda de un mejor futuro y sin saber que allí iba a encontrar una de las actividades que se iba a convertir en un oficio. "Allá me encontré con una amiga que hacía muy poco había comprado la llave de un resto bar. Era necesario hacer muchos arreglos, entre ellos, pintar el local por completo. Ahí, sin saber mucho del tema, empezó todo. Aprendí de pinturas y trabajos en las paredes", comenzó diciendo la joven a DIARIO HUARPE, mientras entre risas reconocía que obviamente, al ser la primera vez, no fue el mejor trabajo hecho.

Una vez de vuelta en San Juan, Aldana comenzó a trabajar en la carpintería de su cuñado y allí mismo tenían el servicio de pintura para casas. Fue el momento en que todo arrancó. "Cuando estaba con ellos, fui perfeccionándome y aprendiendo más del tema. En alguna oportunidad los acompañé. Cuando me sentí segura, me independicé y empecé con mi propio negocio", contó la pintora sanjuanina.

Los trabajos de enduido, la preparación de la pintura, son parte de las tareas que realiza la joven, quien reconoce que trata de evitar la remoción de empapelado porque es muy complejo y lleva tiempo. "He pintado y dejado en condiciones muchas piscinas, habitaciones, frentes de casas, rejas. Me animo a muchas cosas", aseguró Aldana.

Al momento de promocionar sus trabajos, no siempre fue tan fácil como en la actualidad. "Cuando empecé a publicar lo que hago en mi cuenta de Facebook y la gente pudo ver cómo me gusta trabajar, aumentaron los clientes. Antes de eso sólo trabajaba con conocidos y siempre dentro de Caucete, ahora tengo clientes en Ullum, Chimbas, Rawson, Santa Lucía. Siempre que yo pueda llegar con un colectivo al lugar, acepto", explicó la mujer.

En cuanto a los clientes, la joven que actualmente se encuentra estudiando la Licenciatura de Higiene y Seguridad en la Construcción aseguró que en más de una oportunidad se encontró con personas que quisieron desmerecer su trabajo. "Me pasó que hay hombres que me aceptaron sin ningún prejuicio y algunos que al momento de tomar medidas y pasar presupuesto, me querían decir cómo tenía que hacer mi trabajo y me pedían que les cobrara menos. Pero cuando terminan contratando a un hombre, les sale más caro".