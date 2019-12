Aldosivi se anotó un valioso triunfo en Santa Fe ante un pálido Colón

Aldosivi de Mar del Plata superó esta tarde con claridad en Santa Fe a Colón 2 a 0, en el inicio de la 16ta. fecha de la Superliga, sumó tres valiosos puntos en su lucha por la permanencia y complicó al derrotado en los promedios.



El colombiano Sebastián Rincón (41m.PT) de penal y Federico Andrada (48m.St) marcaron los goles del encuentro jugado en el estadio Brigadier General Estanislao López, en la capital santafesina, con el arbitraje de Mauro Vigliano.



Arrancó mejor Aldosivi, que lo tuvo con un remate de Facundo Bertoglio y con otro de Rincón.



El equipo marplatense tuvo la pelota, la hizo circular bien a través de Bertoglio y Francisco Grahl, y tuvo una muy clara fue un tiro libre del propio Grahl que se estrelló en el travesaño.



Y sobre el cierre de la primera etapa Emanuel Olivera tocó el balón con la mano adentro del área y el penal fue transformado en gol por Rincón, con un remate cruzado al palo derecho de Leonardo Burián, que se arrojó hacia el otro lado.



En el complemento Aldosivi controló el desarrollo, ante un Colón que intentó volcarse al campo contrario pero no tuvo pase claro y le costó generar jugadas ofensivas.



El elenco marplatense tuvo dos buenas chances de contragolpe que controló Burián ante remates de Caín Fará, Federico Andrada y Lucas Villalba.



Y en la última réplica Andrada capturó un pase corto hacia atrás de Damián Schmidt, eludió a Burian y definió sin oposición.



Aldosivi cortó una serie de siete derrotas consecutivas como visitante y ganó en esa condición tras 11 partidos.



Colón cerrará el año el jueves próximo, cuando visite a Arsenal en Sarandí por el pendiente de la decimotercera fecha.







= Síntesis =







Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Damián Schmidt, Emanuel Olivera y Gonzalo Escobar; Cristian Bernardi, Federico Lértora, Fernando Zuqui y Marcelo Estigarribia; Luis Rodríguez; Wilson Morelo. DT: Pablo Lavallén.



Aldosivi: Luciano Pocrnjic; Caín Fará, Leonel Galeano, Marcos Miers y Lucas Villalba; Gastón Gil Romero; Sebastián Rincón, Leandro Maciel, Francisco Grahl y Facundo Bertoglio; Federico Andrada. DT: Ángel Guillermo Hoyos.







Gol en el primer tiempo: 41m. Rincón de penal (A).



Gol en el segundo tiempo: 48m. Andrada (A).







Cambios en el segundo tiempo: 5m. Braian Galván por Lértora (C), 10m. Tomás Chancalay por Escobar (C), 14m. Brian Farioli por Bernardi (C), 15m. Joaquín Indacoechea por Gil Romero (A), 32m. Gonzalo Verón por Rincón (A) y 35m. Fernando Evangelista por Grahl (A).



Amonestados: Escobar, Lértora, Galván, Rodríguez (C); Gil Romero, Fara, Andrada, Galeano (A).



Árbitro: Mauro Vigliano.



Estadio: Brigadier General Estanislao López, de Colón.