Alegatos y veredicto en el juicio por femicidio de una joven atacada de 18 puñaladas

Un tribunal oral de Santiago del Estero escuchará hoy los alegatos y luego dará a conocer su veredicto en el juicio a un hombre acusado del femicidio de una joven que fue asesinada de 18 puñaladas en el paraje Toro Pozo, a unos 150 kilómetros al sur de la capital provincial, en abril de 2017, informaron hoy fuentes judiciales.



El único imputado es el vendedor ambulante colombiano Jefferson Parra Giralfo (25), quien está acusado del "homicidio agravado por violencia de género" de Teresa Lobato (20).



Para esta mañana, en el tercer piso de los tribunales, están previstos los alegatos de las fiscales María Gabriela Gauna y Silvina Paz y de la defensa del imputado, que no cuestionó la autoría pero aduce que el homicidio no ocurrió en un contexto de violencia de género e intentará que se le imponga una condena menor.



El pasado martes, el imputado declaró ante los jueces Susana Campos Nitinger, Alfredo Pérez Gallardo y Julio Vidal que no recordaba nada del hecho porque previamente había consumido viagra y marihuana y estaba "demasiado excitado", dijeron los voceros.



"Fui a su casa para tener relaciones, me dolía la cabeza y sentía sed. Yo quería tener relaciones sexuales y ella me pidió que la besara en la cama y después no recuerdo más nada", aseguró.



El hecho ocurrió el 28 de abril del 2017, cuando Lobato se encontraba en su departamento con su hija de 2 años.



Parra había conocido a la joven dos días antes porque vendía muebles a domicilio y cuando concurrió a su casa, intercambiaron celulares y la joven le sacó una foto cuando se retiraba en su moto.



Luego, se mandaron mensajes de texto, en los que Parra le manifestó "no te vas a olvidar más de mi" y al día siguiente, regresó nuevamente al domicilio de Teresa en horas del mediodía.



Según la acusación, en ese momento, intentó mantener relaciones sexuales con la joven, pero como ella se negó, Parra Giralfo tomó un cuchillo de la cocina y le dio 18 puñaladas delante de su hija de dos años.



Luego, escapó y dejó a la niña al lado del cuerpo de su mamá hasta las 18 del mismo día, cuando un tío llegó a la casa y descubrió el femicidio.



El sospechoso fue detenido tiempo después porque los investigadores hallaron su foto en el teléfono de Teresa y una mochila con manchas de sangre que le pertenecían, pero previamente había sido liberado por falta de pruebas.



"Entendemos que cuando se habla de violencia contra las mujeres, no sólo debemos circunscribirnos a la violencia física, ya que la violencia sexual también debe ser contemplada conforme lo dispone la legislación nacional e instrumentos internacionales", afirmó en un comunicado la Red de Abogadas Feministas de Santiago del Estero, que acompaña a la familia Lobato.



Además, destacaron que este es el primer caso de "femicidio no íntimo" que llega a juicio, es decir que no había una relación de pareja previa, pero igual se lo caratuló de esa manera porque medió un ataque sexual antes del crimen.