Alejandro Toro, el MVP sanjuanino: "Salir campeón con UPCN es lo mejor que me pasó"

Después de la reanudación del campeonato de voley, a fines del año pasado, UPCN San Juan Vóley no dejó dudas que es el mejor equipo del país, ya que ganó la Copa Argentina antes del cierre del 2020 y, el fin de semana pasado el Gremial obtuvo un nuevo título de la Liga de Voleibol de Argentina tras ganarle la final en tres partidos consecutivos a Ciudad Vóley. Y uno de los pilares en el presente arrollador en la Liga de Vóleibol Argentina del Gremial es el punta receptor sanjuanino Alejandro Toro, que dialogó con DIARIO HUARPE y comentó sobre el campeonato logrado. Además, contó como fueron sus inicios en el vóley.

Toro fue elegido como el jugador más valioso de la final y compartió el equipo ideal de la temporada con otros tres compañeros suyos: el armador Sebastián Brajkovic, el central Pablo Guzmán y el líbero Nicolás Perren. Los otros lugares quedaron en manos de Agustín Bruschini (opuesto de Ciudad), Franco Medina (central de Obras de San Juan) y Dusan Bonacic (punta de Ciudad).

-¿Adónde te iniciaste como jugador de voley?

"Yo me inicié como jugador de vóley en la Universidad Nacional de San Juan, desde los 6 años empecé a jugar ahí hasta que después comencé a jugar profesionalmente, pero siempre volví a la Universidad a compartir con mis excompañeros y, ahora como director técnico de las inferiores y de la mayor, siempre intento dar una mano en el club que a mí me dio todo, cosas que no las pude aprender en otro lado, me dio valores que me marcaron para siempre que en su momento no los entendía, pero cuando pasa el tiempo te das cuenta por donde pasa todo lo importante del deporte como el compañerismo y todo eso".

-¿Practicaste algún otro deporte?

"Mi familia por el lado de los Ramella (madre) jugaron todos al vóley, en tanto que por el lado de los Toro (padre) jugaron al básquet, así que yo hacía los dos deportes, hasta que en un momento tuve que tomar una decisión y, a los 15 años me llamaron a la Selección Argentina Pre Menor y eso me llevó a tomar la decisión de seguir por el camino del vóley".

-¿Cómo se te dio por jugar al vóley y quién te llevó por primera vez?

"Mi mámá (María Eugenia Ramella) jugaba al vóley y era entrenadora y desde antes del año ya me llevaba al club. Al principio pateaba pelotas para todos lados, luego las pasaba y después podía hacer uno y uno con mi mamá, después empecé a entrenar con el mini vóley, pero lo mismo hacía con el básquet desde muy chiquito. Mi papá me sentaba a ver las finales de la NBA de los Chicago Bulls en 1995 en adelante y esas son todas las cosas que aprendí de chico y todo eso me quedó".

- Yendo a la final del otro día ¿Presentías que iban a definir la serie ante Ciudad en tres partidos?

"Nosotros sabíamos como nos habíamos preparado y como estábamos, no podíamos perder ningún partido y la final no queríamos que fuera la excepción. Siempre el primer partido de cada serie es el más parejo, pero después de haber ganado el primero como lo hicimos, que incluso lo fuimos perdiendo y lo supimos dar vuelta, eso nos fortaleció y nos hicimos fuerte".

-Sin dudas fueron el mejor equipo del torneo, pero contra UVT ¿porque sufrieron tras perder el único partido del campeonato?

"Los casos positivos de covid que hubo en el plantel nos asustó un poco a todos, yo por suerte no tuve síntomas, pero eso nos hizo tambalear bastante, por eso creo que UVT nos puso en el borde del abismo, pero de ahí cada uno sacó su fuego interno y el equipo pudo ganar el segundo partido y después el tercero. Sabíamos que no podíamos perder, no nos merecíamos quedar afuera, pero entre todos pudimos dar vuelta una situación muy fea, pero considero que UVT nos hizo poner los pies sobre la tierra".

-¿Anduviste por varios clubes, que significa haber salido campeón con un equipo de tu San Juan?

"Es lo más grande que te puede pasar, hace muchos años que juego y nunca me tocó ganar una Liga. Obviamente que por ser UPCN tiene un condimento extra y también el club se convirtió con este título en el mejor de la historia del vóley argentino. No sólo por los títulos es grande UPCN, sino que es un club que nunca le debió un peso a nadie, porque te trata como si fueras un jugador profesional que en esta liga no es muy normal, por toda la gente que trabaja en todo momento, por los dirigentes, cuerpo técnico y todos".





-¿Cómo jugador sanjuanino, que opinión tenés de que hay tres equipos sanjuaninos en la Liga?

-Me da muchísima alegría que haya tres equipos y que hayan jugado como lo hicieron. De mi parte felicito tanto a Obras como a UVT por el gran torneo que hicieron con jugadores en su mayoría de sus inferiores. Me hubiera encantado jugar con público porque los partidos entre sí hubieran estado muy buenos con el aliento de los hinchas".

-¿Qué es UPCN para vos?

"Es el club que más años estuve, el es club que me permitió ser jugador profesional y, después de 10 años afuera de la provincia, me llamó y me dio la posibilidad de nuevo y encima ser campeón. El club es más grande que cualquier nombre que haya pasado. Para mí es un orgullo estar en el club y haberle podido dar el 8º título de Liga".

-¿Cuáles son tus próximos objetivos en lo personal y en lo grupal?

-"Ahora voy a tomarme una semana de descanso, hacer otros deportes como el fútbol, el básquet, el tenis y compartir mucho con mi familia. Y a partir de la próxima semana empezar a preparar el físico y meter partidos de beach vóley o algo así para no perder ritmo. Si llegamos a este triunfo es porque nos cuidamos, esas son las claves que te permiten jugar por muchos años. Después veremos en un par de meses si el club quiere que siga o no, pero si sigo acá, bienvenido sea, y sino, es tratar de mejorar y tener desafíos nuevos".