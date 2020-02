Alemania ya evacuó a 128 personas de Wuhan por el coronavirus

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El avión de las fuerzas aéreas alemanas que partió hoy desde Wuhan con 128 personas a bordo, entre ellas 102 alemanes, tiene previsto aterrizar por la tarde en Frankfurt, donde los evacuados pasarán un primer control médico para determinar si presentan síntomas del coronavirus.



La ministra de Sanidad del estado federado de Renania-Palatinado, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, aseguró que en el avión viajan sólo personas que no presentan indicios de contagio, y que serán puestos catorce días en cuarentena.



En tanto, el jefe del distrito de Germersheim, Fritz Brechtel, señaló que si alguno de los evacuados presenta síntomas en el aislamiento, será trasladado a un hospital y "para el resto, la cuarentena comenzará de cero", por lo cual el plazo puede extenderse más allá de los catorce días iniciales previstos.



Con el fin de "minimizar el riesgo", está previsto aislar a los evacuados por grupos, para que si una persona presenta síntomas, los que no estaban en su entorno inmediato puedan regresar con sus familias pasados los catorce días considerados periodo de incubación, explicitaron en una información provista por la agencia EFE.



En tanto, la ministra de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer, confirmó que el avión que traslada a los repatriados no pudo hacer escala en Moscú como estaba previsto, porque las autoridades rusas revocaron el permiso de aterrizaje por "falta de capacidades en tierra".



Las Fuerzas Armadas alemanas se vieron obligadas a planificar una ruta alternativa vía Helsinki para repostar y cambiar la tripulación.



Alemania, mientras tanto, anoche confirmó el séptimo caso de contagio de coronavirus, el de un trabajador de la fábrica de componentes para automóviles Webasto con la que se vinculan los casos anteriores detectados.