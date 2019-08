Alex Cannigia sobre su padre: "por ahora no hay perdón"

Alexander Caniggia defendió a su mamá luego de las declaraciones y denuncia por violencia de género que ella hizo contra el ex futbolista que hizo en el programa de Susana.

Él aseguró que “no hay perdón” para su padre. “Yo estoy bien, estoy de parte de mi mamá”, dejó en claro Alex aunque aclaró que le molesta “que digan que mi vieja es una mentirosa, o que ella es ‘la mala’ y que (Fernando) Burlando la ensucie”.

“Ella hace varios años que viene mal”, contó el mediático y, aunque sin entrar en detalles, lanzó: “De chico sí viví cosas”.

“Ella sabe lo que hace, no es tonta”, dijo Alex y diferenció a Mariana de Claudio: “Es una mujer impresionante, es mi vieja y la amo, quién no ama a su vieja, es una mujer tranquila, cocina, todo, está siempre con la familia”.

En cuanto al embarazo que perdió su mamá hace doce años, expresó: “Es feo, no quiero opinar de eso ahora, me duele”.

Al ser consultado en Los ángeles de la mañana sobre si perdonaría a su papá, dijo: “No, por ahora no hay perdón, no pienso en eso. No hablo con él hace tres o cuatro meses”.

Esto sucedió después de las impactantes declaraciones que dio Mariana Nannis donde denunció la violencia que vivió por parte del “Pájaro” Cannigia y el embarazo que perdió.