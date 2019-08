Mariana Nannis denunció a Cannigia por violencia de género

En una noche con picos de rating, Nannis denunció frente a las cámaras que fue víctima de violencia de género.

“Varias veces fue violento conmigo. No una vez, varias veces. Estábamos en el Faena y él siempre salía, hace como tres años, porque tenía un socio como representante. Y ahí empezó toda la hecatombe", aseguró cuando Susana le preguntó si había sufrido violencia.

"Le dije que iba a llamar a la policía, pero me contestó que ni se me ocurra y 'soy amigo de Angelici, soy amigo del Presidente, duro dos minutos en la cárcel, pero cuando salga de la cárcel tu cabeza va a rodar'", aseguró la Nannis, para que Susana le repregunte: "¿Le hiciste la denuncia?". Y la botinera responda tristemente: "¿Para qué? Si lo sacan en dos minutos, vuelve y me caga a trompadas. Es peor. Si tiene gente conocida no queda nada asentado".

Uno de los detalles más crudos llegó al final de la charla cuando la invitada contó que estaba embarazada de dos meses y medio cuando, una noche en Marbella, Caniggia la hizo perder un embarazo. "Le pregunté si tenía algo y le dije que me mostrara los bolsillos. Que esa casa debía respetarla y que si estaba drogado que se fuera porque tenía tres hijos menores y dos señoras trabajando en mi casa. Él se enojó y me empujó contra un auto", relató enfurecida.

"Al día siguiente vino mi masajista y de repente, mientras me hacía el masaje, empecé a sentir las piernas calientes. Cuando me miro estaba llena de sangre y agarré papel higiénico porque tenía una hemorragia. Agarré a Charlotte y nos fuimos a la clínica USP, porque era sábado y mi ginecólogo no atendía. Cuando llegué a la clínica me hicieron esperar, tuve que ir al cuarto piso, me hicieron una ecografía y cuando el médico me vio me dijo que me fuera a mi casa a hacer reposo y volviera el lunes porque me tenía que hacer un legrado", detalló sobre la época más trágica de la pareja.

Pero además agregó: "Como había comido, me hicieron un aspirado sin anestesia, que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Estuve 40 días tirada en una cama, y en 40 días no vino a verme. Después de aguantar tantas cosas, me parece que estoy muy mal parada, y él está haciendo cosas que no las tendría que hacer un marido".

Finalmente, cerca de las once de la noche y cuando Susana estaba a punto de despedirla, dijo: "Hoy tendría un hijo de 12 años. Él mató a mi hijo por un paquete de cocaína. Le importó nada que esté embarazada de dos meses y medio. Mató a mi bebé, porque si no hoy tendría un hijo. Y para mí un hijo es un tesoro".