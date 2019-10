Alex Proyas también cree que los superhéroes "están matando al cine"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El cineasta australiano nacido en Egipto Alex Proyas aseguró que las películas de superhéroeas son “como comida rápida” y “están matando al cine”, posicionándose del lado de otros directores como Martin Scorsese o Francis Ford Coppola, que hablaron al respecto.



Según la agencia Europa Press, Proyas -director de filmes como “El cuervo” (1994) y “Dioses de Egipto” (2016) realizó estas declaraciones en el marco del Festival Nocturna, de Madrid, que se celebra hasta el domingo y donde fue homenajeado.



"No estoy interesado en hacer ninguna película de superhéroes, aunque me lo ofrecieron varias veces. Estoy de acuerdo con Coppola y Scorsese en que ese tipo de películas están matando el cine, porque el problema es que excluyen otro tipo de largometrajes y la gente solo consume eso", añadió.



El director recordó que dirigió una película basada en un cómic, pero lamenta que "siempre se elija un tipo de cómic -el de los superhéroes- para llevar a la gran pantalla".



"El cine tiene que servir para explorar y contar temas relacionados con el ser humano y la humanidad en general", acotó.



Según Proyas, esa clase de pasatiempo “a la sociedad estadounidense le gusta muchísimo, pero cuando lo consumen de esta manera están excluyendo al resto de películas del menú; generan un ambiente negativo para el futuro del cine porque este tipo de películas matan al cine en pantalla grande".



Proyas bromeó que, pese a recibir un homenaje del festival, no significa que su carrera "esté empezando a apagarse".



"No tengo planes de retirarme pronto; aprecio mucho este premio porque he hecho muchas películas y algunas han tenido una vida corta porque se les dio la espalda, otras una buena vida en boleterías y otras después, como 'Ciudad en tinieblas'. Pero siempre he sentido la pasión de la gente por mi trabajo", destacó.