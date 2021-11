Alexys Blake, exponente del reguetón sanjuanino, estrena el clip de "Sin compromiso"

Alexys Blake lanzó el clip de “Sin compromiso”, su nuevo sencillo en lo que se perfila como adelanto de su nuevo material. Producido por Química Records y con la dirección de Gabriel Montenegro, Alexys vuelve con más material urbano apuntando directamente al ambiente nocturno.

En esta oportunidad Blake continúa por los sonidos de la música urbana y mantiene la esencia “old school” del regetón. Si hay algo que es la escena musical sanjuanina es diversa y exponentes del género como Alexys, LeoniL, Tomás Giménez, Toto Herrera, las Bomba Kill o Free Khalo son algunos de los que confirman esta variedad.

“Sin compromiso” tiene la base musical de Emiliano Peña y sobre ella compuso Blake, algo tradicional en el género: primero viene la musicalidad, lo bailable y sobre ella se despliega la letra. Además esta es la segunda producción del músico con Química Records, la primea consistió en una “session”.

Ella baila sola

Sin compromiso nos presenta una historia de boliches, de mensajes en redes y de bailar. “Sale sin compromiso, vive tranquila su vida de soltera”. Es una celebración al carpe diem, a vivir el momento. Este sentido se refuerza con las imágenes en discotecas y grupos de amigas. Es una canción para bailar, para bailar hasta que amanezca y olvidar los problemas.

Alexys viene apostando hace tiempo al género en San Juan, es una punta de lanza, sobre todos en los barrios populares de San Juan. Este último trabajo sube la calidad audiovisual y sigue en ascenso.

El constante trabajo lo reflejó en el posteo que acompañó el lanzamiento:

“No les voy a negar que este videoclip me costó mucho sacarlo por distintas razones personales se me retraso mucho pero soy una persona que no se rinde, luche con varias cosas para llegar a este día y poder lanzarlo. Agradecer principalmente a ustedes amigos, seguidores, fans o como se sientan identificados por qué gracias a ustedes podemos seguir cumpliendo nuestros sueños”

“Sin compromiso” ya se puede escuchar en Spotify y You Tube.