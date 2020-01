Alfonsín: "Fue una sobreactuación y una desmesura" el comunicado de la UCR

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex diputado Ricardo Alfonsín consideró hoy que fue una "sobreactuación" y un intento de "disputarle el liderazgo de la oposición al PRO" el comunicado de la UCR emitido el miércoles por el Comité Nacional del partido referido a las últimas declaraciones del presidente depuesto de Bolivia, Evo Morales.



El comunicado aludió al proyecto de resolución presentado por diputados nacionales de la UCR para que el Poder Ejecutivo deniegue el trámite de solicitud de refugio al ex presidente de Bolivia y revoque el estatus de asilado con el cual fue beneficiado, "debido a las recientes declaraciones periodísticas" formuladas por el ex mandatario boliviano donde convocó a la formación de "milicias populares" en su país.



"Ese comunicado fue una sobreactuación, porque lo que están haciendo es quererle disputar el liderazgo de la oposición al PRO por la derecha, alejándose de la historia del partido y de sus ideas", manifestó Alfonsín en diálogo con Télam.



En el mismo sentido, se lamentó porque sostuvo que algunos correligionarios "cambian la identidad como si fuera un traje que está en el vestidor" en un afán de "convertir a un partido en una maquinaria electoral".



"Ese comunicado no tenía ningún fundamento ni desde el punto de vista doctrinario, ni desde el radicalismo, ni desde lo jurídico. Si bien no compartíamos las expresiones de convocar a milicias populares, de ninguna manera se podía solicitar retirarle el status de refugiado a Evo Morales, ni expulsarlo", consideró el hijo del ex presidente Raúl Alfonsín.



Para el ex legislador, "fue una desmesura" que se debe a que "la UCR hasta el 2019 le reconoció al PRO la supremacía electoral, cometiendo un grave error porque no advirtió los cambios que se produjeron en la economía argentina".



"Después de perder las PASO cambiaron las cosas y ahora quiere disputarle por derecha el liderazgo opositor, defendiendo posiciones de derecha de una forma en la que va perdiendo la esencia y la historia del partido", explicó.



Para Alfonsín "nunca como en estos cuatro años, el partido se alejó tanto de su historia, sólo en los tiempo de la Concordancia", recordó; por lo que adelantó que en lo personal junto a otros dirigentes va a "trabajar para ver si logramos recuperar la identidad partidaria".



"Yo voy a trabajar para ver si logramos el acompañamiento mayoritario, ahora, si la mayoría quiere acompañar a las conducciones partidarias como se hizo del 2015 hasta ahora, eso significará que la mayoría se siente cómoda, y veremos qué hacemos nosotros", finalizó Alfonsín.



El comunicado firmado ayer por el presidente del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, manifestó que "desde el radicalismo valoramos la decisión de Morales porque entendemos que la única salida de la crisis institucional que atraviesa el país hermano solo se logrará a través del diálogo y la paz".



Así se refirió el radicalismo a la actitud posterior de Morales quien se "retractó" públicamente de su propuesta de tener "milicias armadas" en su país y volvió a pedir por la paz y los derechos humanos.



El texto, también rubricado por los jefes de los bloques de Diputados, Mario Negri, y del Senado, Luis Naidenoff, advirtió que "el silencio o la anuencia de nuestra dirigencia política, una vez más demuestra que, ante expresiones anti democráticas que incitan a la violencia, nada contribuyen al restablecimiento de las instituciones y de la paz en Bolivia".



Asimismo, sostuvo que "habiéndose retractado y no violando las obligaciones que le impuso la Argentina, la decisión de concedérselo (el status de refugiado) es del gobierno, no de la oposición y por tanto de no producirse nuevos hechos de esta naturaleza la UCR no insistirá en el tratamiento del proyecto presentado".