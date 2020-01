Alfonsín profundizó sus diferencias con la conducción de la UCR y pidió una autocrítica al partido

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex diputado y dirigente radical, Ricardo Alfonsín, profundizó hoy sus diferencias con la conducción de la UCR en torno a la condición de "refugiado" en Argentina del ex presidente de Bolivia Evo Morales y le pidió al partido que haga una "autocrítica" y recupere su "sentido histórico".



"Creen que deben mostrarse como el más duro opositor y eso me preocupa porque estaríamos defendiendo posiciones que no creemos que sean las mejores", advirtió Alfonsín, en declaraciones a Radio Con Vos.



Con todo, el dirigente enrolado en el radicalismo disidente aclaró: "Si bien no coincido con las declaraciones (de Morales) no creo que sean motivo para quitarle el asilo".



La condición de "refugiado" de Morales en el país y su invitación a organizar "milicias armadas del pueblo" agudizaron en los últimos días diferencias internas en la UCR, partido en el que la cúpula partidaria cuestionó al ex presidente de Bolivia, pero dirigentes disidentes defendieron al ex mandatario refugiado en el país.



Alfonsín tomó hoy mayor distancia de las autoridades partidarias y cuestionó su alianza con el macrismo.



"Hasta el 2019 defendíamos políticas que no eran buenas para el país; la UCR le reconocía al PRO la supremacía electoral y ahora eso no existe; está dispuesta a compartir el liderazgo con la derecha", resumió y pidió una "autocrítica" a la cúpula radical.



"Si quienes hoy conducen el partido no lo hacen, se va a conformar una masa mayoritaria de dirigentes que les va a reclamar el partido", pronosticó Alfonsín.



Con todo, dijo que no se hacía "ilusiones respecto de la posibilidad de que la UCR cambie de actitud" y remarcó que la sociedad reclama a la oposición "comportamientos serios y responsables", en una situación "mucho más compleja que la del 2015".



"Voy a seguir trabajando para intentar que la UCR recupere su sentido histórico. Las cosas van a empezar a cambiar dentro del partido", expresó.



Alfonsín dijo esperar que "la UCR no haga lo mismo que durante los 4 años anteriores", en cuanto a "defender las ideas del PRO y no las de la UCR".



"Si hacen eso, podrán seguir llamándose radicales, pero de radicalismo tendrá poco y nada; la falta de autocrítica no es gratis", concluyó.