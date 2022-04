Algunas consultas y pocas ventas, afirman que hay poco interés en San Juan por el plan Mi Moto

Pese a que fue anunciado con bombos y platillos, el plan Mi Moto no tuvo grandes repercusiones en San Juan, de acuerdo a lo que precisaron en diferentes concesionarias de la provincia tras un relevamiento realizado por DIARIO HUARPE. Los locales que están adheridos reconocen que hubo algunas consultas, peor muy pocas ventas con la implementación de este programa.

Esta metodología se hace por medio del Banco Nación y es indistinto si el particular es cliente o no de esa entidad bancaria. Aunque ese detalle no es menor debido a que el interés varía para la devolución de los créditos que el interesado vaya a tomar para la compra del rodado. En la página de la entidad bancaria se observa que los cupos para solicitar los créditos están agotados. Esto también predispuso de mala manera a aquellos que tenían una leve esperanza de estar contemplados, de acuerdo a lo que entienden en el sector.

Desde Full Time Motosa afirmaron que durante el año pasado y este no hubo muchas consultas respecto a este plan que lanzó el Gobierno nacional. Refirieron que uno de los principales impedimentos fue que antiguamente había una exigencia que pedía ser usuario de esta entidad para tener menor tasa de interés y esto fue lo que, a criterio de uno de los trabajadores que dialogó con este medio, dificultó el acceso a muchos clientes.

Situación similar ocurrió en Andes Motors donde los consumidores tampoco mostraron interés. Desde esa concesionaria indicaron que en la última edición que tuvo vigencia el programa solamente vendieron un total de seis unidades. Mencionaron que tienen stock de las motocicletas que figuran en el catálogo ofrecido por el banco, pero hasta el momento no generaron ninguna venta, pese a tener algunas consultas.

En otros dos negocios dijeron que no están asociados directamente al plan porque sus proveedores les ofrecen modelos que no trabajan con esta financiación. Además, explicaron que en su momento pensaron implementarlo, pero notaron que hay muchos clientes que prefieren no endeudarse cuatro años seguido, más si se tiene en cuenta la situación económica del país. Sin embargo, destacaron que hubo planes como el Ahora 12 que tuvieron mayor repercusión a la hora de adquirir rodados.

El Banco Nación ofrece una financiación de 48 cuotas. El plan tiene un interés que es variable para los clientes en el orden del 19,50%, mientras que para los no clientes es del 29,50%. Hay un total de 42 modelos y 13 marcas que participan. Entre ellas figuran: Corven, Bajaj, Brava, Keller, Gilera, Honda, Mondial, Motomel, Suzuki, Guerrero, Okonoi, Zanella y Kiden.

La más barata: $159.000

Es lo que cuesta el modelo más económico. En esa franja se encuentra la Gilera Smash VSTD 110. Esta unidad cuenta con un motor cuatro tiempos, refrigerado por aire y 107 cilindradas.

La más cara: $296.300

El programa tiene un modelo más sofisticado por medio de la Honda CB 125 F Twister. La misma tiene un motor de 124,8, con cuatro velocidades y partida eléctrica. Tiene un fácil maniobrar y su característica principal es la agilidad.

Dato

La Cámara de Fabricantes de Motos (Cafam) informó que en marzo se patentaron 45.000 motos en todo el país. Esto representa un crecimiento del 30% en relación al mismo mes del 2021.