Alianza fue abrumado por Paraná: cayó 3 a 0 y se quedó con las manos vacías

La gran final del Torneo Regional Amateur se jugó en la cancha de Estudiantes de Río Cuarto, en Córdoba. Hasta ese escenario neutral llegó Alianza para medirse contra Atlético Paraná, un rival que terminó abrumando al Lechuzo. Fue 3 a 0, dónde el conjunto sanjuanino no le encontró la vuelta al partido y así, el sueño del ascenso se escapó.

El partido comenzó con los dos equipos midiéndose, durante los primeros minutos de juego no hubo llegadas a los arcos, pero de a poco Paraná fue inclinando la cancha a su favor. A los 11 minutos fue la primera claro de peligro de gol. El equipo entrerriano la armó por izquierda, Ponce De León dominó en el área, se la pasó a García y este en vez de rematar al arco intentó un pase, que igual se fue cerquita del palo.

A los 17 minutos Alianza volvió a salvarse, pero por triplicado. En una misma jugada, García dominó el balón y avanzó de derecha al centro. Remató y se fue desviada al córner. Tras el disparo, un cabezazo en el área dejó la pelota boyando y la defensa lechuza la sacó en la línea. Hubo un nuevo centro y casi se mete en dentro del arco, pero Díaz la pudo sacar.

Paraná empujaba mucho más. Fue punzante y apretaba en cada línea. El arco defendido por Díaz estuvo varias veces al caer, pero por poco no lo hacían. Mientras, las veces que Alianza tenía la pelota en sus pies no lograba conectar y no le causaban a Vergara.

El primer gol del encuentro llegó a los 38 minutos del primer tiempo con tanto de Pablo Stupiski, quien se convertiría en el mejor jugador del partido. De un tiro libre, donde Diaz salió mal a cortar, el nueve de Paraná se elevó y con un cabezazo puso el 1 a 0.

El golpe fue tremendo. Alianza no alcanzó a despejarse cuando apenas un minuto minuto después, a los 39, Stupiski definió solo contra el arquero del Lechuzo. Fue el 2 a 0 que dejó al conjunto dirigido por Luis Pallaroni al borde del K.O.

A los 44 minutos, Alianza casi llegó al descuento, con un cabezo de Cristian Villegas que pasó cerca del ángulo superior derecho de los paranaenses. Fue final de la primera parte del juego, con un Lechuzo que no encontraba su mejor versión y hasta parecía otro equipo.

En el complemento, el equipo sanjuanino salió con un poco más de ímpetu. Trató de dominar en el mediocampo, pero no hubo forma.

A los 24 del segundo tiempo, Terrero intentó descontar con un zapatazo desde afuera del área que se fue desviado. Alianza tuvo mayor posesión de balón, pero no profundizaba tanto para llegar al descuento. Paraná se paraba bien en sus líneas y supo controlar bien el juego.

Alianza entró en la desesperación y a los 32 minutos casi Paraná aumenta la ventaja. García presionó y Dïaz, nuevamente, fue clave para que la diferencia en el marcador no aumentara. Sin embargo, duró poco. A los 35 llegó el gol que sentenciaría el duelo. Tras una asistencia de Stupiski, Damián Schvindt dominó y definió ante la salida del guardameta de Alianza. 3 a 0.

El resto, Alianza intentó, pero fue más de lo mismo. Fueron 10 minutos finales fueron casi anecdóticos. Fue triunfo de Paraná, que celebró el ascenso al Torneo Federal A, y un conjunto sanjuanino que volvió a la provincia con las manos vacías.