Alicia Kirchner encabezó "caminata de la victoria" por el triunfo presidencial y en Santa Cruz

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La gobernadora Alicia Kirchner encabezó anoche en Río Gallegos una "caminata de la victoria" por el triunfo del Frente de Todos con la fórmula presidencial Fernández -Fernández, de las dos bancas nacionales que Santa Cruz ponía en juego y la recuperación de las tres principales intendencias en manos de Cambiemos desde 2015.



"La verdad que estamos felices, ahora la gran responsabilidad de trabajar y transformar como deben ser las cosas", dijo la mandataria al llegar cerca de la medianoche al local de campaña del intendente electo de esta capital, Pablo Grasso, actual presidente del Instituto de Vivienda y primer diputado provincial electo.



El lema FdT se impuso a Unidos (expresión local de Juntos por el Cambio) y recuperó la intendencia de la capital que administra hasta diciembre el radical Roberto Giubetich, y las de Caleta Olivia y Pico Truncado, entre las principales ciudades.



"Es un día soñado" dijo al dimensionar la victoria del FdT en el país y la provincia el vicegobernador Pablo González, junto a la actual ministra de Desarrollo Social, Paola Vessvessian, los diputados nacionales electos para asumir en diciembre las bancas que dejan Máximo Kirchner y la radical Nadia Ricci.



Grasso dedicó el triunfo en la capital de Santa Cruz, a Néstor, Cristina y Alicia Kirchner y también, al fallecido diputado provincial Oscar "Cacho" Vázquez, entre "muchos compañeros que ya no están hoy presentes pero siguen en nuestros corazones", dijo.



"Basta de abandono, basta de pozos, basta de desidia, viene el momento de poder transformar a Río Gallegos como lo quería Néstor", añadió.



"Los primeros seis meses no vamos a aumentar los impuestos", anticipó Grasso a Télam al término de la caminata.



El intendente electo terminó el mandato de Raúl Cantín en 2015 y pese a ser el más votado, por la ley de lemas no alcanzó entonces la administración de Río Gallegos.



Grasso dijo a esta agencia que buscará "que la gente vuelva a confiar en el municipio" de Río Gallegos, y "poner al trabajador municipal al servicio de la gente".



El ex secretario de legal y técnica de la presidencia, Carlos Zannini, también caminó hasta el comando del FdT junto a Grasso y la gobernadora, que en el lugar se dirigieron a la militancia.



El FdT también ganó en Caleta Olivia al nuevo frente Progreso que se Ve, por el que el intendente Facundo Prades (ex Cambiemos) buscó la reelección.



En Caleta Olivia volverá a la intendencia Fernando Cotillo, ex vicegobernador y actual presidente de Distrigas, que además en agosto pasado fue electo diputado por municipio.



En Pico Truncado, otro ex intendente, Osvaldo Maimo, del FdT, le arrebató la comuna al socialista Omar Fernández que buscó la reelección entre otros candidatos de Unidos.



Javier Belloni, ex candidato a gobernador que en agosto sumó al triunfo de Alicia Kirchner, obtuvo por más del 73 por ciento de los votos el cuarto mandato en el municipio de El Calafate.



Unidos retendrá a partir de diciembre la administración de Las Heras, con la reelección del intendente José María Carambia y de Puerto San Julián, donde al intendente Antonio Tomasso (PRO) lo sucederá el radical Daniel Gardonio, ex intendente y actual diputado provincial.



El ex intendente Nelson Gleadell era el único candidato del FdT en Puerto San Julián, ya que el sindicalista minero Javier Castro se inscribió fuera de término y no pudo subsanarlo pese a recurrir hasta la Corte.