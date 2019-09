Alina Moine habló de los rumores que la vinculan con Marcelo Gallardo

Alina Moine fue interceptada por un cronista de Instrusos, cuando salía de su trabajo. En medio de los rumores que la vinculaban con Marcelo Gallardo, la palabra de la periodista deportiva era la más buscada.

"Ya pasé por todas: estuve, dejé de estar, con Marcelo hablamos de todo esto. Ni a él ni a mí nos gusta lo que está pasando. Cada uno es profesional y se destaca en lo suyo por eso", dijo filosa.

Moine dijo que le llamó la atención la primera vez que se habló de una relación entre ella y el entrenador. "Me parece que me llevaron puesta pero no era para mí la maldad digamos, pero no puedo decir nada porque soy periodista y sin pruebas no suelo hablar", cerró dejando entrever que el rumor no fue contra ella, sino contra el DT y el club.

