All Boys rescató un punto ante Santamarina en Floresta

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

All Boys rescató hoy un punto con el empate ante Ramón Santamarina de Tandil por 1 a 1 en el partido que se jugó en el estadio Islas Malvinas de Floresta por la novena fecha de la Primera Nacional. El delantero Adrián Callejo puso en ventaja a All Boys y el defensor Osvaldo Barsottini marcó la igualdad para Santamarina, que estuvo cerca del triunfo de no haber sido por el tiro penal que malogró el volante Mariano González a falta de seis minutos cuando su remate dio en el travesaño. De todos modos, la igualdad fue justa porque All Boys y Santamarina no se sacaron diferencias en el juego. All Boys exhibió actitud en busca de la victoria con el ingreso de Daniel Ibáñez en el segundo tiempo y Santamarina dispuso de algunas situaciones para ponerse en ventaja, incluído el penal con la infracción de Stefanatto a Michel que luego desperdició el ex Racing Club. El equipo de Floresta sufrió el sexto penal en contra sobre nueve jornadas. Le convirtieron dos (Tigre y Quilmes) Joaquín Pucheta atajó tres y González marró su oportunidad. All Boys acumuló el tercer empate consecutivo y continúa en las últimas posiciones con siete unidades. En la próxima fecha visitará a Instituto de Córdoba. Santamarina lleva cinco partidos sin victorias, con cuatro empates y una derrota, y recibirá a Gimnasia de Jujuy en la décima fecha. -Síntesis- All Boys: Joaquín Pucheta; Adrián Martínez, Sebastián Martínez, Facundo Melillan y Facundo Cardozo; Sebastián Navarro, Darío Stefanatto, Mirko Ladrón de Guevara y Facundo González; Facundo Callejo y Facundo Parra. DT: José Romero. Santamarina: Joaquín Papaleo; Adrián Scifo, Osvaldo Barsottini, Fernando Piñero y Lucas Krupszky; Mariano González, Gustavo Iturra, Lautaro Arregue y Román Strada; Jonás Acevedo y Martín Michel. DT: Fernando Quiroz. Goles en el primer tiempo: 29m. Facundo Callejo (AB) y 43m. Osvaldo Barsottini (S). Cambios: en el segundo tiempo, 17m. Daniel Ibáñez por Sebastián Navarro (AB); 23m. Marco Iacobellis por Facundo Callejo (AB) y Ezequiel Saporiti por Jonás Acevedo (S); 28m. Matías Kabalin por Gustavo Iturra (S); 41m. Agustín Suárez por Darío Stefanatto (AB). Amonestados: Adrián Martínez (AB), Román Strada (S), Adrián Scifo (S), Osvaldo Barsottini (S). Incidencia: en el segundo tiempo, 39m. Mariano González (S) marró un tiro penal. Árbitro: Fabricio Llobet. Estadio: Islas Malvinas (All Boys).