Allanaron el Obispado de Orán por presunta estafa al Estado cuando Zanchetta era el obispo

El Obispado de Orán, del norte salteño, fue allanado hoy en el marco de una investigación por supuesta estafa al Estado o administración fraudulenta, por hechos ocurridos cuando monseñor Gustavo Zanchetta, que también está acusado de abuso sexual, era el obispo, según informaron fuentes del Ministerio Público de Salta.



El allanamiento estuvo encabezado por la Unidad de Delitos Económicos Complejos del Ministerio Público, y se desarrolló durante toda la mañana, en la sede administrativa del Obispado, ubicada en la calle Coronel Egües 720, de la ciudad de Orán, que está a 270 kilómetros al norte de Salta Capital.



Del procedimiento participaron la fiscal penal 3 de Orán, Mónica Viazzi; su par de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, Claudia Carreras; dos auxiliares fiscales; y personal policial especializado en secuestros informáticos.



A ellos se sumaron empleados administrativos del Obispado, y el vicario general de esa diócesis, monseñor Juan José Manzano, quienes fueron testigos de todo el procedimiento.



Durante el allanamiento se secuestraron computadoras y documentación con información contable del período 2013-2017, en soporte digital y papel, y todos los elementos incautados serán peritados por especialistas.



La medida se concretó en el marco de la investigación que se inició por supuesta estafa al Estado o administración fraudulenta, en la que aun no hay imputados.



Esta causa comenzó cuando la fiscal penal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, María Soledad Filtrín, puso en conocimiento de la Unidad de Delitos Económicos Complejos la posible comisión de delitos que se habrían perpetrado en perjuicio del Estado.



En julio pasado, Filtrín requirió juicio oral y público en la causa caratulada “Zanchetta Gustavo Oscar-Abuso sexual simple continuado agravado por ser cometido por un ministro de culto religioso reconocido”, en perjuicio de dos víctimas.



En su pedido, la fiscal dijo que en las actuaciones se investigó el hecho denunciado el 6 de febrero pasado por un joven, que dio cuenta de "episodios de contenido sexual sufridos en su perjuicio, por parte de quien ejercía las funciones de obispo de la Diócesis de Orán", a partir de 2017, en el edificio del seminario Juan XXIII, y un domicilio particular de Los Toldos.



Asimismo, la Filtrín sumó la denuncia de un segundo seminarista, que el 13 de febrero dijo haber sufrido episodios de significación sexual y conductas inapropiadas, en la casa parroquial San Antonio, en el edificio del seminario Juan XXIII y la casa del obispo, desde 2016.



Fuentes del Ministerio Público indicaron que la jueza en feria de la Sala II del Tribunal del Juicio de Orán, María Laura Toledo Zamora, sería la encargada del proceso oral y público en contra del ex obispo, que aun no tiene fecha.



Zanchetta renunció al Obispado de Orán el 31 de julio de 2017, a pedido del papa Francisco, quien en diciembre de ese año lo designó como consejero en la Administración del Patrimonio de la Santa Sede Apostólica APSA, que administra más de 5.000 propiedades del Vaticano en el mundo.