Allende: "No se puede privar por mezquindades políticas a la Argentina del Presupuesto que nos merecemos"

Fueron más de 20 horas de debate las que se dieron en el Congreso de la Nación por el proyecto del Presupuesto 2022, el cual finalmente fue rechazado por mayoría de la oposición. En pleno intercambio de palabras de los legisladores, fue el diputado nacional por San Juan, por el Frente Todos, Walberto Allende, quien salió en defensa del proyecto alegando que era necesario para dar tranquilidad a las provincias y municipios de ejecutar sus propios presupuestos.

"No me dejo de sorprender por algunos discursos de algunos economistas que hacen un análisis simplista de la situación, que parece ser que muchos de ellos no han tenido nada que ver en los últimos años en la situación de la Argentina", arrancó diciendo el sanjuanino que renovó banca en las últimas elecciones legislativas. El nuevejulino afirmó que debería ser un "llamado de reflexión para muchos diputados de la actual cámara, que la componen exgobernadores, exministros del Ejecutivo Nacional, provinciales, muchos intendentes de distintas localidades de la Argentina, que saben de la importancia de contar con presupuesto".

"Saben que cada presupuesto de municipio y provincia va atado al Presupuesto Nacional, entonces cuando escucho que vamos a negar este presupuesto...", dijo lamentándose Allende y tratando de convencer a sus pares de aprobarlo.

Continuando en esta línea, el diputado rememoró lo que sucedió en San Juan el pasado enero, cuando un terremoto causó destrozos en las zonas más vulnerables. "El terremoto que azotó a San Juan, durante 20 segundos, se llevó el sueño de muchos años de esfuerzo de muchas familias, que de la noche a la mañana se quedaron viviendo debajo de una mora. En un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Provincial y Nacional se están construyendo casi 2.000 viviendas para estas familias que la están pasando muy mal. Aquellos que tienen responsabilidades de Gobierno saben lo que cuesta ejecutar y poner en obras las viviendas. Actualmente en San Juan se están ejecutando 5.000 viviendas con aportes mayoritariamente del Gobierno Nacional".

Por otra parte, destacó que a través de un pedido de las provincias, "porque creo que quienes habitamos el interior, tenemos los mismo derechos de mejorar las condiciones de vida que en Capital Federal", se gestionado fondos por $46.000 millones "que nos va a servir para quienes habitamos el interior de la Argentina poder contar con un servicio de transporte publica acorde a la situación de cada uno".

Allende continuó diciendo que en el presupuesto se había logrado un mayor aporte a las universidades públicas y puso en valor la obra del Acueducto Gran Tulum, "una de las obras más importantes que tiene la Argentina con una inversión de más de $6.000 millones que va dotar de agua a San Juan para los próximos 50 años, para el San Juan del millón de habitantes". Puso en valor también las obras en escuelas, terminal de ómnibus, el Hospital de Calingasta, las cloacas, entre otros trabajos.

Finalmente, el diputado nacional aseveró que "no se puede privar por mezquindades políticas a la Argentina del Presupuesto que nos merecemos". Y remató que "no he escuchado hablar en el parlamento de las crisis y la pandemia que vino a agravar la situación de la Argentina".