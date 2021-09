Allende y Laciar analizaron el resultado de las PASO

Un día después de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) Walberto Allende y Susana Laciar, los cabeza de lista de las dos fuerzas que se impusieron en los comicios analizaron el resultado de las urnas.

En los comicios de este domingo el Frente de Todos cuya lista encabezó Allende obtuvo el 42,89% de los votos, mientras que Juntos por el Cambio con Laciar como líder obtuvo el 38,25%.

En contacto con radio Sarmiento, Allende opinó que en el resultado y el nivel de participación influyó "un cúmulo de cosas" y no dejó de lado la pandemia.

Luego el dirigente reconoció que "esperábamos una mejor performance. Teniendo en cuenta lo sucedido a nivel nacional, la elección de San Juan fue sumamente positiva. Es un contexto muy difícil nacional que nos deja bien", opinó.

Luego el actual legislador que busca renovar mandato explicó que "hay cosas que habrá que analizar, se ganó en 15 departamentos y habrá que analizar algunos resultados en algunos departamentos, pero nos permite mirar con optimismo en noviembre", aseguró.

El referente también habló del trabajo de la oposición y reconoció que trabajaron bien y reconoció que el oficialismo perdió en Iglesia "por poco, por poco más de 100 votos", analizó. Allende también opinó sobre el porcentaje de voto en blanco, "hay que prestar atención al voto en blanco que no encontró representación" y prometió trabajar de cara a los comicios de noviembre.

Antes de concluir Allende reconoció que tras los resultados se viene una etapa de reuniones y evaluación, igualmente aseguró que en San Juan se seguirá trabajando para consolidar la conducción a nivel nacional.

"Formamos parte de un gobierno nacional y no vamos a desconocer que formamos parte de un proyecto. Mostramos lo que fuimos capaces de conseguir los sanjuaninos y vamos a seguir por ese camino. Veremos qué otros matices se darán. Habrá que ver internamente", concluyó.

Por su parte, Susana Laciar agradeció a los electores que votaron por Juntos por el Cambio, a las personas que se encargaron de fiscalizar y hasta a los ciudadanos que les avisaron cuando no encontraban los votos en los cuartos oscuros.

"La verdad que es un trabajo enorme, fuimos haciendo todo a tracción a sangre, con muchísima gente. Que sea yo o cualquiera de los sanjuaninos que entendieron el mensaje y empezaron a reproducirlo y comunicarlo. Lo que se elegía ayer era ponernos a pensar en qué Argentina vivimos y queremos vivir", aseguró la dirigente en entrevista con Estación Claridad.

Laciar insistió en nacionalizar la elección al decir que se trata de una contienda nacional de carácter nacional. "queremos ir al Congreso donde se debaten los temas que interesan a los sanjuaninos, que no se los subestimen" y luego recordó que hubo muchos que perdieron a un ser querido en este último año por la forma que el gobierno nacional manejó la pandemia.

La referente recordó que los electores estaban indignados porque no pudieron llevar a sus chicos a la escuela, no pudieron trabajar o cuidar a sus familiares y opinó que "el valor de la palabra está devaluada" y recordó la fiesta de cumpleaños de la esposa del presidente Alberto Fernández. "No le creen nada y eso es grave para un país que quiere salir adelante".

Aseguró que con este panorama la gente no le cree nada a las autoridades nacionales y agregó que "el desafío es transformar eso y trabajar a partir de una prolija y responsable gestión en el Congreso. Transformar la bronca en una esperanza, en un Congreso que esté presente y discuta las políticas públicas", concluyó.