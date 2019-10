Almagro venció a Talleres de Córdoba y será el rival de River en los cuartos de final

Almagro sorprendió esta tarde a Talleres de Córdoba, lo venció por 1 a 0 y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina de fútbol, instancia en la que se medirá con River Plate. El partido se llevó a cabo en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, de Newell's Old Boys de Rosario, correspondió a los octavos de final del torneo federal y único tanto del "Tricolor" lo anotó el atacante Facundo Suárez, en la primera etapa. Almagro, pese a la diferencia de categoría ya que juega en la Primera Nacional, se quedó con una sufrida pero merecida victoria, porque maniató en la etapa inicial a Talleres, que actúa en la Superliga, sacó la ventaja en ese período y luego aguantó los embates en la parte final. Tras un comienzo parejo, Almagro, que había dado la sorpresa en la fase anterior al eliminar a Boca Juniors, tomó el control del juego y empezó a complicar al fondo de Talleres. Un cabezazo en el palo de Sebastián Diana y remate apenas desviado de Facundo Suárez, debajo del arco, fueron el anticipo de lo que ocurrió a los 43 minutos. El mismo Facundo Suárez tomo el balón en tres cuartos de cancha y avanzó hacia el área, para rematar desde la media luna y clavar un golazo, con su disparo bajo y cruzado de izquierda a derecha, que superó la estirada infructuosa del arquero Guido Herrera para marcar el 1 a 0. En el segundo tiempo, se adelantó Talleres presionó al conjunto de Gastón Esmerado contra el seguro Christian Limousin, pero no tuvo ni claridad ni precisión para llegar a la igualdad. El tiempo transcurrió y, entra la impericia de Talleres y la seguridad defensiva del equipo de José Ingenieros, se llegó al final con la clasificación en manos de Almagro y la frustración de la "T". Almagro se medirá el viernes venidero a partir de las 20.30 por los cuartos de final contra River Plate en el estadio Malvinas Argentinas, en Mendoza. - Síntesis - Almagro: Christian Limousin; Nahuel Basualdo, Nicolás Arrechea, Sebastián Diana y Ramiro Arias; Ezequiel Denis, Lucas Bossio, Maximiliano Rueda y Lucas Wilchez; Juan Manuel Martínez y Facundo Suárez. DT: Gastón Esmerado. Talleres: Guido Herrera; Fernando Godoy, Javier Gandolfi, Nahuel Tenaglia y Facundo Medina; Franco Fragapane, Adrián Cubas, Juan Ignacio Méndez y Jonathan Menéndez; Dayro Moreno y Nahuel Bustos. DT: Alexander Medina. Gol en el primer tiempo: 43m. Facundo Suárez (A) Cambios: en el primer tiempo, 44m. Norberto Paparatto por Sebastián Diana (A). En el segundo, 7m. Lautaro Guzmán por Franco Fragapane (T), 16m. Martín Payero por Juan Ignacio Méndez (T), 20m. José Méndez por Ezequiel Denis (A), 26m. Agustín Coscia por Facundo Suarez (A) y 35m. Tomás Pocchetino por Javier Gandolfi (T). Amonestados: Nahuel Bustos (T), Franco Fragapane (T), Agustín Coscia (A) y Lautaro Guzmán (T). Árbitro: Jorge Baliño. Estadio: Coloso Marcelo Bielsa (Newell's Old Boys de Rosario).