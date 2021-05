A pesar de que todavía resta un largo tiempo para el 2023 y primero se debe transitar la elección de medio término de este año, el Partido Justicialista de Rivadavia reagrupa soldados con un objetivo claro: recuperar el municipio que está en manos del Frente Con Vos, con el actual jefe comunal Fabián Martín, quien no puede repetir en el cargo. Pero este primer encuentro que se dio entre Ruperto Godoy -presidente de la junta departamental del PJ-, Raúl Alonso, Marcelo Delgado y los tres concejales justicialista, no sólo tiene por objetivo comenzar a "construir un candidato para Rivadavia", sino además marcarle la cancha al Partido Bloquista, principal socio en el Frente de Todos, que no descarta jugar con fórmula propia.

La reunión entre los peronistas de Rivadavia se dio luego del "pacto de no agresión y cooperación" que firmaron Godoy, Alonso y Delgado, quienes fueron contrincantes en las últimas elecciones. Estos dirigentes convocaron a los ediles Leonardo Lorenzo, Lucio Gutiérrez y Laura Villa con la intención de iniciar el armado que les posibilite volver al poder departamental.

Si bien no hay mayores detalles de la cena que los seis dirigentes compartieron en la casa de Delgado, si hay claras señales de que están transitando el camino de la "unidad y el consenso". Esto se refleja en el acuerdo alcanzando en los últimos días con la Agrupación política Identidad, que conduce Carlos Lira, otro dirigente que participó en las últimas elecciones.

La conformación de todo este armado comenzó a gestarse tiempo atrás y terminó de consolidarse el pasado 1 de mayo en un almuerzo con sindicalistas, del que participaron Godoy, Alonso y Delgado. Ese día, los gremialistas presentes hicieron un pedido contundente, que Rivadavia llegue al 2023 con un candidato consolidado y con toda la dirigencia encolumnada detrás.

Hasta ahora, ninguno de los participantes de ese encuentro "casi secreto" dijo tener intenciones de ser candidato en 2023, pero saben que deben moverse rápido para lograr el apoyo necesario de los popes provinciales. En ese sentido esta semana podría darse una reunión con el ministro de Desarrollo Humano Fabián Aballay y el senador nacional Rubén Uñac.

Este acuerdo entre Godoy, Alonso, Delgado y los tres concejales muestra a las claras dos caras de una misma moneda: por un lado el alejamiento de dirigentes que supieron ser importantes para el peronismo del departamento como el exintendente Elías Álvarez y el expresidente de la junta Moisés Lara, hoy olvidados, y por el otro la férrea decisión de marcar posición ante los rumores que indican que el bloquismo jugaría las PASO en Rivadavia con una fórmula propia compuesta por Luis Rueda, actual presidente del partido y secretario de la Unidad Gobernación, y el edil Walter Vázquez.