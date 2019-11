Altibajos en los precios de los granos en Chicago

El precio de la soja operó hoy en alza en el mercado de Chicago, mientras que el trigo y el maíz registraron bajas superiores a 1%.



El trigo pactado para diciembre cayó 1,21% a US$ 187,30 la tonelada y el contrato marzo retrocedió 1,05% a US$ 189,69, debido a la fuerte oferta del cereal que existe a nivel global y por la suba de la cotización del dólar.



En el caso del maíz, la posición diciembre cayó 1,54% a US$ 150,88; y el contrato pactado para marzo perdió 1,25%, al quedar en US$ 154,91 la tonelada.



De esta forma, los contratos de maíz en Chicago cayeron por tercera sesión consecutiva, debido a mejoras en las estimaciones de rendimiento en la campaña maicera estadounidense efectuadas por consultoras privadas de ese país, señaló un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.



Por último, los contratos de soja disponible marcaron una suba de 0,16% a US$ 340,15 debido a perspectivas de entendimiento entre EEUU y China para superar la actual crisis comercial.