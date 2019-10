Altibajos en precios de los granos en el mercado de Chicago

Los precios de los granos operaron hoy con altibajos en el mercado de Chicago, en una jornada en la que la soja disponible marcó un leve avance de 0,05%, hasta US$ 356,05 la tonelada.



Por su parte, los contratos de maíz con vencimiento durante el corriente mes cayeron 0,75%, hasta US$ 151,17; y el trigo con entrega en diciembre próximo mostró una sensible caída de 1,15%, hasta US$ 188,04 la tonelada.



Los futuros de la soja se recuperaron luego de haber tocado mínimos de dos semanas el viernes y cierran con modestas ganancias impulsadas por las esperanzas de progresos en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China en la búsqueda de lograr un acuerdo comercial.



Funcionarios estadounidenses y chinos están "cerca de finalizar" algunas partes de un acuerdo comercial luego de conversaciones telefónicas de alto nivel el viernes, informaron la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y el Ministerio de Comercio de China.



El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que esperaba firmar una parte significativa del acuerdo comercial con China antes de lo programado, pero no dio detalles sobre los plazos.



En tanto, los futuros de maíz concluyeron la rueda de la jornada con caídas a partir de ventas técnicas y a la espera del informe de Evolución de Cultivos que reflejaría un buen avance de la cosecha norteamericana.



Los operadores también observan pronósticos de clima generalmente seco en áreas productivas clave de EE.UU., lo que podría ayudar con la cosecha.



Sin nuevas noticias que brinden soporte y con preocupaciones por el lento ritmo de ventas de exportación, los fondos de inversión aumentan su posición vendida neta,



Por último, los futuros de trigo finalizaron la sesión en baja presionados por ventas técnicas y un clima mayormente favorable para los cultivos de invierno en los Estados Unidos.



Los operadores esperan que el informe de Evolución de Cultivos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) de esta tarde muestre un panorama positivo respecto a la condición de los cultivos.



A su vez, una oferta global satisfactoria y una fuerte competencia en el mercado de exportación añaden presión bajista.