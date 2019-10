Alumnos abandonan escuelas tomadas en Chubut para garantizar los comicios del domingo

La prosecretaria electoral del juzgado federal de Rawson, Leticia Brun, confirmó hoy que "todas las escuelas que estaban tomadas y sobre las cuales había dudas porque estaban designadas para las elecciones, están siendo desalojadas y allí se votará el domingo en toda la provincia del Chubut".



La funcionaria, en diálogo con Télam, aseguró que "al principio de esta semana había siete escuelas tomadas, ya se abandonaron 5, una se entregará hoy y la restante mañana, por lo que no se cambiará el lugar de votación como se había pensado como alternativa, si la ocupación se mantenía".



Brun reconoció que "fui personalmente a dialogar con los chicos, después de todo, yo soy madre y no puedo menos que escucharlos, lo que me permitió también explicarles que estaban cometiendo un delito grave, que tiene sus consecuencias y que el ejercicio de votar es también para protestar si así lo quieren, en el marco de un estado de derecho".



La información fue ratificada por el ministro coordinador de Gabinete del Chubut, Federico Massoni, quien garantizó que "todas las escuelas estarán disponibles para el comando electoral, solo una entregará mañana, pero tenemos suficiente tiempo como para acondicionar sus instalaciones y disponer las mesas electorales".