Álvaro González señaló que Juntos por el Cambio debe "hacer autocritica", pero "mantener la unidad"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Álvaro González, afirmó hoy que “ya habrá tiempo para saber quién va a ser el que va a liderar" la alianza Juntos por el Cambio y aunque consideró que “hay que hacer autocrítica” de la gestión" de Cambiemos en el gobierno, advirtió que “hay un valor supremo a cuidar que es la unidad”.



En declaraciones a radio AM 750, el legislador del PRO sostuvo que el presidente Mauricio Macri "siempre va a ser una referencia, pero hay otros actores”, y remarcó que el ex presidente “tomó una prudente distancia”.



Sobre la postura adoptada por los distintos sectores de la oposición en Diputados, donde se votó también la suspensión del Consenso Fiscal, González opinó: “Es lógico que no todos estemos de acuerdo”.



“Hay algunos (opositores) que tienen un discurso más agresivo y otros tenemos un discurso más conciliador. Intento ser coherente, representar a los intereses de los ciudadanos que nos votaron”, dijo el diputado macrista, quien remató: “Ninguna de las diferencias va a poner en juego la unidad de Juntos por el Cambio”.



Con respecto a la sesión del miércoles de la Cámara baja, manifestó que “el miércoles pasada se inauguró una nueva etapa en el Congreso. Apareció el diálogo. El oficialismo nos planteó sus necesidades y nosotros pedimos algunos cambios”, cerró.