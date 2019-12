Ambulancias: escándalo y otro revés judicial para Buenos Aires Call 

Unos días después de que el juez Civil Nº 1 le rechazara un amparo para que se declare nula la licitación del servicio de ambulancias a partir de 2020, Buenos Aires Call presentó otro con la misma finalidad y recayó en el titular del juzgado Civil Nº 5. Lo que llamó la atención y desató indignación en Tribunales es que no le avisó al magistrado de la resolución anterior, como obliga la ley, para que envíe el nuevo planteo al tribunal que intervino originalmente. Igual, el final fue calcado: Carlos Fernández Collado lo declaró inadmisible. La empresa es la actual prestadora, viene de quedarse afuera de la compulsa y a esta altura, nadie descarta que siga buscando alternativas con tal de frenar el proceso y que el servicio no pase a manos de una de sus competidoras.

En Tribunales se quedaron con la boca abierta y no lo podían creer. Fuentes calificadas contaron que Buenos Aires Call no cumplió con el artículo del Código de Procedimiento Civil que obliga a las partes a ser leales y probas, al no decir nada del amparo que el lunes de esta semana le rechazó el juez Civil N° 1, Hector Rollán. En silencio, contaron, el jueves interpuso otro que llegó a manos del titular del Juzgado Civil N° 5, Fernández Collado, con el mismo objetivo: parar la licitación.