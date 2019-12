Ameal: "Si tienen alguna denuncia contra Riquelme, que vayan a Comodoro Py"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Jorge Ameal, candidato a presidente de Boca en las elecciones del próximo domingo, dijo hoy que "quienes denuncian a (Juan Román) Riquelme de haber pedido dinero tendrían que haber ido a la justicia, a Comodoro Py, un lugar que creo que conocen bien".



"Estas denuncias al voleo no sirven para nada. Cuando a una persona como Román se la quiere involucrar en un tema económico es muy jorobado. Cuando el presidente del club (Daniel Angelici) lo deja bajo sospecha, tendría que haber ido a la justicia, a Comodoro Py, que creo que lo conoce muy bien, para hacer la denuncia", sostuvo Ameal en la entrevista con Télam.



"Y también el otro candidato (José Beraldi) dijo algo parecido. Cuando me preguntaron cómo hice para convencerlo a Riquelme, contesté que fue desde el amor, nos tenemos que enamorar de un proyecto para Boca y a partir de ahí construir. Nosotros no agredimos a nadie, pero a Román lo viven agrediendo", enfatizó.



En cuanto a las declaraciones del ídolo "xeneize", quien aseguró que Angelici es hincha de Huracán y Cristian Gribaudo, el candidato por el oficialismo, es de Independiente, Ameal señaló que "es palabra de Riquelme y corre por cuenta de él, que fue agredido desde que anunció su presencia en nuestra lista".



"Román es el último ídolo, es el distinto. Cuando hablás con el te das cuenta lo que sabe de fútbol, creo que como mínimo ve cuatro partidos por día. Tiene un gran conocimiento y va a tomar las decisiones en ese terreno. Él va a estar en el fútbol mayor, inferiores y con las gladiadoras, el fútbol femenino, pero todo va a ser consensuado con la comisión directiva", explicó.



Ameal confirmó que "con Román van a estar seguramente Sebastián Battaglia, Jorge Bermúdez, Marcelo Delgado y Raúl Cascini. Ese será el grupo de trabajo".



Consultado sobre Carlos Bianchi, el entrenador más ganador de la historia de Boca, con cuatro campeonatos locales y cinco internacionales, Ameal se entusiasmó: "Carlos es una persona que estimamos mucho y Román, ni hablemos cuánto lo quiere. Pero veremos, primero tenemos que ganar y después empezar a proyectar el futuro".



En cuanto al clima electoral, Ameal dijo que "todos vieron lo que pasó en la cancha el sábado (en el empate 1-1 contra Argentinos Juniors por la Superliga). En las tribunas Sur baja y media, hubo agresiones contra nuestra gente y nadie hizo nada para evitarlo. Por eso espero que el domingo sea un clima de fiesta y confiamos en la seguridad del Gobierno de la Ciudad para que no pase nada".