Amenazas ultraderechistas, denuncias secesionistas y bromas en torno a la exhumación de Franco

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La exhumación del dictador Francisco Franco, que se llevará a cabo mañana, no dejó a nadie indiferente en España, donde la extrema derecha lanzó amenazas, los secesionistas catalanes denunciaron su vestigio en la justicia, y las redes sociales se llenaron de bromas y mensajes satíricos.



Los dueños de una pequeña empresa de marmolista que se encargará de la losa de encima de la tumba de Franco en el Valle de los Caídos denunciaron numerosas llamadas con "insultos" y "amenazas" de ultraderechistas coléricos que les reprochan que colaboren en la exhumación, según publicaron varios medios españoles.



Además, en las fachadas de las sedes madrileños del gubernamental Partido Socialista (PSOE), de la Conferencia Episcopal española, y otros edificios de la Iglesia católica, aparecieron carteles con imágenes del dictador, así como pintadas contra el arzobispo de Madrid, Carlos Osorio, al que se acusa de "traidor" y de "Judas".



Las acciones fueron reivindicadas por la iniciativa "El Valle no se toca", que llamó a concentraciones para evitar que se "profane" la tumba del dictador, y en los ayuntamientos para reivindicar y homenajear a Franco.



En Cataluña, en tanto, en plenas protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo español que condenó a los líderes del proceso de sedición de 2017 a entre 9 y 13 años de prisión, en las calles aparecieron pintadas que denuncian los vestigios del franquismo en el sistema judicial.



"La Justicia no es ciega, solo está cara al sol", escribió un manifestante en pleno paseo de Gracia de Barcelona, haciendo mención al himno de la Falange Española, el partido único de inspiración fascista.



No obstante, como todos los temas de actualidad, donde más se habla de la exhumación de Franco es en las redes sociales, donde además de los mensajes de apoyo y repudio a la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, circulan todo tipo de broma, memes y montajes.



Uno de los más populares dice: "¿Qué hacéis este jueves? ¡Yo salgo!", con una imagen del Generalísimo levantándose del ataúd.



Otro montaje muestra al rey emérito Juan Carlos junto al dictador jugando al golf, con el mensaje: "Venga Paco, al siguiente hoyo ...". Ante el histórico acontecimiento, los tuiteros lanzaron el hasthag #FormasDeSacarAFranco en el que plantean con humor diferentes técnicas para exhumar al dictador y sacarlo de su mausoleo.



En una de ellas, un tuitero proponer hacerlo con "Franco-tiradores", o usando un "Franco-Coptero".