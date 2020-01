America Latina se recuperará a menor ritmo y crecerá 1,6% en 2020

La economía latinoamericana se recuperará en 2020 y crecerá 1,6%, impulsado en parte por la mejora de Brasil, si bien el crecimiento es menor al esperado hace tres meses, según el nuevo informe de Perspectivas de la Economía Mundial elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).



El informe, presentado formalmente en el foro Económico de Davos, en Suiza, se trata de una actualización a los últimos datos elaborados en octubre y sostiene que las estimaciones para 2019 son que el región habría crecido 0,1%., y que la economía se irá recuperando, para crecer 2,3%, en 2021.



El repunte esperado para América Latina es menor al proyectado en octubre de 2019, cuando se creía que le actividad regional iba a crecer entre 0,2 y 0,1 puntos porcentuales más de lo estimado hoy.



"Las revisiones se deben a un recorte de las perspectivas de crecimiento de México en 2020-21, entre otras razones por la continua debilidad de la inversión, y a una importante revisión a la baja del pronóstico de crecimiento para Chile, que se ha visto afectado por la tensión social", expresó el Fondo en el nuevo texto del WEO (por sus siglas en inglés) denominado "¿Tenue estabilización, lenta recuperación?".



En tanto, Argentina se encuentra incluida en el grupo de países emergentes que "soportan tensiones", indicó el Fondo, sin más aclaraciones.



Asimismo, el FMI aclaró que las revisiones a la baja "están en parte compensadas por una revisión al alza del pronóstico de 2020 para Brasil, gracias a una mejora de la actitud tras la aprobación de la reforma de las pensiones y la disipación de las perturbaciones de la oferta en el sector minero".



El Fondo realiza por esta fecha todos los años una actualización parcial de datos de algunos países y regiones, además de la publicación de sus informes semestrales, en octubre y en abril, que contemplan a todos los países miembro.



En el caso de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, pronosticamos "un repunte del crecimiento de 3,7% en 2019 a 4,4% en 2020 y 4,6% en 2021, es decir, una revisión a la baja de 0,2% en todos esos años".



El principal factor de esta revisión es India, continuó el Fondo, cuyo crecimiento se desaceleró marcadamente debido a la tensión en el sector financiero no bancario y el flojo crecimiento del ingreso rural.



En particular, el crecimiento de China ha sido revisado al alza en 0,2%, es decir, a 6% para 2020, a raíz del acuerdo comercial con Estados Unidos.



Si bien no hay una estimación específica para Argentina, el Fondo advierte que "las economías con niveles insostenibles de deuda tendrán que llevar a cabo consolidaciones, entre otras formas, mediante una eficaz movilización de recursos".



En todas las economías -con este tipo de problemas problemas-, "lo indispensable es poner en marcha reformas estructurales, ampliar la inclusividad y garantizar que las redes de protección social estén en efecto protegiendo a los vulnerables", que acompañen medidas fiscales, expresaron.



En el caso de las economías avanzadas, se proyecta que el crecimiento se desacelere levemente, de 1,7% en 2019 a 1,6% en 2020 y 2021.



El organismo multilateral proyecta para 2020 que el crecimiento mundial sea de 3,3%, con una revisión a la baja de 0,1 puntos porcentuales respecto al informe anterior.



La revisión a la baja se debe principalmente a resultados inesperados negativos de la actividad económica en unas pocas economías de mercados emergentes.



Por último, la economista jefe del Fondo a cargo del informe, Gina Gopinath, aclaró que "el repunte del crecimiento mundial en 2020 sigue siendo muy incierto, ya que depende de que se registren mejores resultados en las economías que soportan tensiones, como Argentina, Irán y Turquía, y en las economías emergentes y en desarrollo de flojo desempeño, como Brasil, India y México", culminó el organismo.