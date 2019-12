América venció a Morelia, del DT Guede, y es finalista en México

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

América derrotó esta noche por 2-0 al Morelia, del DT argentino Pablo Guede, y avanzó a la final de la Liguilla del torneo Apertura de la primera división del fútbol de México, donde definirá el título frente al Monterrey, del técnico Antonio "Turco" Mohamed.



En el estadio Azteca, las "Aguilas" alcanzaron el resultado necesario como para volcar la eliminatoria, ya que en la ida habían perdido por idéntico marcador, aunque hoy la diferencia de dos goles le otorgaba el pasaje, por mejor posición en la tabla general.



El ecuatoriano Andrés Ibarra (Pt. 37m.) y el uruguayo Federico Viñas (Pt. 44m.) convirtieron para el conjunto que dirige Miguel "Piojo" Herrera.



En América se desempeñaron desde el comienzo los argentinos Emanuel Aguilera (ex Godoy Cruz de Mendoza) y Guido Rodríguez (ex Defensa y Justicia).



En el elenco del técnico Guede, en tanto, se produjo el ingreso del delantero Gastón Lezcano (ex General Lamadrid y Barracas Central), en la segunda etapa.



América animará la definición con Monterrey, que superó en el global de la otra semifinal a Necaxa por 3-1, tras ganarle los dos partidos por 2-1 y 1-0, respectivamente. La serie decisiva comenzará este miércoles, en Monterrey.