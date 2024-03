La Selección Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, ha difundido la lista de convocados para afrontar una doble fecha de amistosos a fines de marzo, como parte de su preparación para la defensa del título en la Copa América. La lista incluye el apellido de Valentín Barco como gran novedad, quien recientemente tuvo su debut con la camiseta del Brighton And Hove en la derrota 1-0 ante Wolverhampton por la FA Cup.

La Albiceleste se enfrentará con El Salvador el viernes 22 de marzo en el Lincoln Financial Field en la ciudad de Philadelphia y el martes 26 del mismo mes frente a Costa Rica en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Angeles.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Entre los 26 convocados, se destaca la presencia de Valentín Barco, así como la aparición del arquero Walter Benítez (PSV de Países Bajos), los defensores Nehuén Pérez y Marcos Senesi, los mediocampistas Facundo Buonanotte, Valentín Carboni y Nicolás González, y la reaparición de Alejandro Garnacho.

Se destacan las ausencias de los campeones del mundo Marcos Acuña, Lisandro Martínez, Guido Rodrígez (lesionados), Gerónimo Rulli (sin continuidad en Ajax de Países Bajos) y Gonzalo Montiel (retomando la actividad tras una lesión).

Tras estos dos encuentros, Argentina jugará dos duelos preparatorios más antes de la Copa América de Estados Unidos. El domingo 9 de junio jugará ante Ecuador en el Estadio Soldier Field de Chicago, y el viernes 14 se enfrentará a Guatemala en la ciudad de Washington DC, en el FedEX Field.

Es importante recordar que la Albiceleste es cabeza de serie del Grupo A y el jueves 20 de junio disputará su primer juego en el Mercedes Stadium, la casa del Atlanta United en la MLS, frente a Trinidad y Tobago o Canadá.

Publicidad

La lista completa

Arqueros: Franco Armani (River Plate), Walter Benítez (PSV - Países Bajos) y Emiliano Martínez (Aston Villa - Inglaterra).

Defensores: Germán Pezzella (Betis - España), Nehuén Pérez (Udinese - Italia), Nicolás Otamendi (Benfica - Portugal), Cristian Romero (Tottenham - Inglaterra), Nicolás Tagliafico (Lyon - Francia), Marcos Senesi (Bournemouth - Inglaterra), Nahuel Molina (Atlético de Madrid - España) y Valentín Barco (Brighton - Inglaterra).

Mediocampistas: Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen - Alemania), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid - España), Leandro Paredes (Roma - Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool - Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea - Inglaterra), Giovani Lo Celso (Tottenham - Inglaterra), Facundo Buonanotte (Brighton - Inglaterra), Valentín Carboni (Monza - Italia) y Nicolás González (Fiorentina - Italia).

Delanteros: Alejandro Garnacho (Manchester United - Inglaterra), Ángel Di María (Benfica - Portugal), Lionel Messi (Inter Miami - Estados Unidos), Julián Álvarez (Manchester City - Inglaterra), Lautaro Martínez (Inter - Italia) y Paulo Dybala (Roma - Ital