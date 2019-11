Amor Ameal irá en soledad en las próximas elecciones de Boca Juniors

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato opositor Jorge Amor Ameal (Juntos por Boca) no diseñará alianza alguna con ningún otro postulante y se presentará en soledad para intentar derrotar al oficialismo en las próximas elecciones de Boca Juniors, pautadas para el próximo 8 de diciembre.



A menos de 24 horas para que se cierre el armado de las diferentes listas, las reuniones desarrolladas entre referentes de distintas agrupaciones, con la intención de amalgamar mayor cantidad de votos, no dieron el resultado esperado.



Por lo pronto, según pudo averiguar Télam, al consultar diferentes fuentes, es “casi un hecho que (Jorge) Amor Ameal no hará alianza con ningún otro candidato e irá solo”, dijo un vocero consultado.



De esta manera, el ex titular de la entidad de la Ribera repetirá a su candidato de fórmula en las elecciones 2015, ya que el conductor radial y empresario de medios, Mario Pergolini, será su vicepresidente primero. En tanto, el experimentado dirigente gremial, Roberto Digón (Nuevo Boca), funcionará como candidato a vicepresidente segundo.



Amor Ameal, presidente del club entre noviembre de 2008 y diciembre de 2011 (cuando fue derrotado en los comicios por el actual titular, Daniel Angelici), “no llegó a ningún acuerdo” con el dirigente José Beraldi, histórico representante del núcleo Agrupación Boquense.



“(José) Beraldi continúa con una propuesta para unirse al oficialismo. Lo resolverá en las próximas horas, pero parece muy difícil que acepte porque quiere imponer sus condiciones”, le contó a Télam otro vocero consultado.



Beraldi, quien tendría como candidato a vicepresidente a Rodolfo 'Royco' Ferrari (Dale Boca), tiene pensado “ir como candidato a presidente y eso, con seguridad, el oficialismo no lo va a resignar”, describió.



De esta manera, el dirigente Christian Gribaudo se afirma como el postulante a presidente del oficialismo, en compañía de Juan Carlos Crespi (Alternativa Boquense).