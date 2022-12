¿Amor fugaz? Gerard Piqué y Clara Chía Martí podrían dar por terminada su relación

A seis meses de la confirmación del romance entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí, comenzaron los rumores de separación. Si bien nada de esto ha salido de boca de los protagonistas, los medios han filtrado información de la pareja.

Todo comenzó en medio del escándalo de la separación entre Piqué y Shakira, por este motivo los paparazzi nunca dejaron de perseguir al ex futbolista y su nueva pareja todos estos meses. Esta persecución habría influido directamente en la posible ruptura.

Se trata de un posible anhelo de Piqué de acercarse a tus hijos en Miami y adquirir una propiedad contra el deseo de Clara Chía de permanecer en Barcelona. Además, la exposición mediática habría generado cambios en la personalidad de la joven por la opinión pública constante.

Si bien no ha sido confirmado por los protagonistas, ya no se ve Gerard Piqué y Clara Chía Martí sonrientes como los primeros meses en las calles de Barcelona. A pesar del rumor que confirmaba que el ex futbolista deseaba ser padre junto a su nueva pareja, todo podría cambiar y el amorío más grande del 2022 llegaría a su fin.

El último episodio que despertó rumores, fue el video que captó a Piqué limpiándose un beso de Chía Martí. Ahora se espera por nuevas apariciones de la pareja que confirmen o desmientan los hechos.

Lo que dejó atrás Gerard Piqué

Además de separarse de Shakira y apostar por un nuevo amor, Piqué se condenó a sí mismo a tener la nula posibilidad de compartir el día a día con sus hijos. Ya que estos se mudarán con su madre a Miami y verán solo en ciertas ocasiones a su padre. Por otra parte, dejó atrás su carrera deportiva y se retiró del fútbol profesional semanas atrás.