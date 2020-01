Anegamientos y bloqueo de servicios por una tormenta en Corrientes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un temporal de lluvia y viento provocó hoy la caída de más de 132 milímetros de agua, anegamientos y bloqueo de diversos servicios en la ciudad de Corrientes, donde se activó un comité para la contención de la situación.



De acuerdo con lo informado este jueves por el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa), en Corrientes cayeron 132,8 milímetros de lluvia en cuatro horas por lo que se debieron activar monitoreos y asistencias "puntuales", informaron las autoridades.



El director de Defensa Civil de Corrientes, Eulogio Márquez, indicó que si bien no se produjeron evacuaciones, debido a la intensidad de la lluvia se registraron hasta 100 milímetros en una hora.



Lo señaló en una reunión encabezada por el ministro de Seguridad de Corrientes, Juan José López Desimoni, donde autoridades de diversas áreas provinciales y municipales diagramaron una previsión ante la contingencia.



En ese marco se determinó la interrupción del servicio urbano de transporte de pasajeros, por lo cual no circularon los colectivos durante seis horas, entre las 7.30 y las 13.30, informó la Municipalidad.



Por su parte, la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) debió atender "reclamos puntuales" sobre el suministro de electricidad, pero especificó que "no se registraron grandes zonas con inconvenientes".



En la ciudad, la principal consecuencia se observó en el anegamiento de casas y locales comerciales de diversos sectores, con interrupciones del tránsito vehicular por avenidas inundadas y la formación de embotellamientos.



La zona más afectada fue la avenida Independencia, principal vía de conexión de la Ruta Nacional 12 con el puente interprovincial General Belgrano, donde se registró una congestión de vehículos con una cola de hasta 10 kilómetros.



Entretanto, el Servicio Meteorológico Nacional indica que en la ciudad de Corrientes hay probabilidad de tormentas aisladas por la tarde con mejoramiento hacia la noche.