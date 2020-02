Angelini: el PRO debe "mantener la unidad de Juntos por el Cambio si quiere volver al poder en 2023"

El vicepresidente del PRO, Federico Angelini, dijo que "el primer objetivo" del partido es mantener la unidad de Juntos por el Cambio para "volver al poder en 2023", se mostró a favor de "sumar sectores" al espacio, entre los que mencionó al justicialismo de Córdoba, y afirmó que Mauricio Macri "va a ser fundamental" para ganar las próximas elecciones presidenciales, aunque "hay que ver en qué lugar, y eso lo decidirá él".



En una entrevista con Télam, el diputado nacional por Santa Fe sostuvo que Macri es el líder de la oposición "puesto por más de 10 millones de argentinos", aseguró que María Eugenia Vidal "va a ser muy importante" para el "crecimiento del espacio" y manifestó que Horacio Rodríguez Larreta "no está pensando" en proyectarse a nivel nacional.



Angelini es analista de sistemas, ejerció su profesión entre 1999 y el 2005 en la Bolsa de Comercio de Rosario, comenzó en la política en 2001 con Ricardo López Murphy, y entre 2008 y 2011, durante el primer mandato de Macri como jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, estuvo a cargo de la Unidad de Gestión de Intervención Social, como responsable del manejo de las villas de la ciudad.



- Télam: ¿Cuál es el perfil del PRO a partir de esta nueva conducción?



- Federico Angelini: El primer objetivo es mantener la unidad de Juntos para el Cambio; eso es clave si queremos ganar en el 2021 y volver al poder en el 2023. El PRO tiene la obligación de defender a ese 41 por ciento que acompañó al ex presidente Macri, que le hubiera gustado que vuelva a ser presidente, pero lo puso claramente como líder de la oposición. Y nuestro partido, el PRO, tiene que ser el que mejor refleje las ideas y el pensamiento de ese 41 por ciento.



- T: ¿Mauricio Macri es el líder de la oposición?



- FA: Claramente al ex presidente Macri ese rol se lo puso la ciudadanía, que es quien tiene mayor autoridad para decir quién es el verdadero líder de la oposición, y lo respaldan más de 10 millones de votos. Él es el líder de la oposición puesto por más de 10 millones de argentinos.



- T: ¿Horacio Rodríguez Larreta tiene proyección nacional?



- FA: Creo que hoy Horacio tiene el enorme desafío de gobernar el distrito de la ciudad de Buenos Aires, algo que, claramente, el kirchnerismo no le va a hacer fácil. Yo hoy veo que Horacio va a tener un rol muy importante en la unidad de Juntos por el Cambio -también los gobernadores del radicalismo-, pero hoy en su cabeza, al menos de acá al 2021, no está pensando una proyección nacional.



- T: Entonces, ¿usted sigue viendo como el líder del PRO con proyección nacional a Macri?



- FA: Seguramente en el 2023 Macri va a ser fundamental para que nosotros podamos volver al poder. Hay que ver en qué lugar; el lugar lo decidirá él, en conjunto con las autoridades de Juntos por el Cambio, pero hoy es el líder de la oposición y quien más posibilidades tiene de hacer que nuestro espacio vuelva al poder. Seguramente no va a alcanzar con Juntos con el Cambio y tenemos que tener la capacidad de ser más amplios para sumar sectores que hoy no están, y no estuvieron en octubre del año pasado.



- T: ¿Cómo cuáles?



- FA: Yo estoy seguro que va a haber sectores del justicialismo del interior del país que no se van a ver reflejados con el Frente de Todos o el kirchnerismo; muchos están sorprendidos por el ajuste terrible que le hicieron a la clase media, a los sectores productivos y a los jubilados el año pasado.



- T: ¿A quiénes podrían sumar del peronismo?



- FA: Ya está en Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, y a través de él, y de Emilio Monzó, se pueden sumar actores del peronismo que pueden ser muy importantes para el armadoo, por ejemplo el de Córdoba...Yo estoy seguro que el gobernador (Juan) Schiaretti no está contento con lo que le hicieron a la zona productiva de Córdoba, ni con la quita de recursos extraordinarios a los cordobeses, o a los santafesinos o a los entrerrianos



- T: ¿Qué le conviene más al PRO, María Eugenia Vidal en provincia o en CABA?



- FA: Vidal tiene un rol muy importante en la provincia de Buenos Aires y lo está ejerciendo porque, de hecho, el bloque de diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires está trabajando de manera coordinada con ella. Yo creo que en provincia de Buenos Aires, necesitamos tener un liderazgo fuerte como el de María Eugenia.



- T: Pero acaba de mudarse a CABA.



- FA: Bueno, pero ella fue la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y puede seguir ejerciendo su rol aunque viva en Capital.



- T: ¿Vidal podría encabezar una lista de candidatos a legisladores nacionales por la provincia de Buenos Aires en el 2021?.



- FA: Es que yo creo que va a ser muy importante ella en 2021 para el crecimiento de nuestro espacio tanto en provincia, que a lo mejor no nos fue tan bien en 2019, como también para 2023, para que Juntos por el Cambio esté claramente bien posicionado para el 2023.



- T: ¿Cómo ve el gobierno del presidente Alberto Fernández?



- FA: Al menos, con mucha improvisación. Sí veo un regreso del odio, muy fuerte, a los sectores que no lo acompañaron. Lo vemos tanto en las dependencias públicas como también en las acciones concretas de gobierno. Lo primero sobre lo que fueron, cuando se votaron leyes de emergencia, es sobre los sectores productivos, que no acompañaron al Frente de Todos, sobre los jubilados y fundamentalmente sobre la clase media.